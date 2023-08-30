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南臺灣最大爵士盛會　衛武營爵士週9/8登場

▲衛武營國家藝術文化中心迎接五週年之際，推出嶄新系列「衛武營爵士週」。（圖／衛武營提供）
▲衛武營國家藝術文化中心迎接五週年之際，推出嶄新系列「衛武營爵士週」。（圖／衛武營提供）

記者陳美嘉／高雄報導

衛武營國家藝術文化中心迎接五週年之際，再度推出嶄新系列「衛武營爵士週」，將在9/8至9/10，連續3天分別帶來創作女聲薛詒丹攜手旅歐鋼琴作曲家方斯由的《白露爵士夜》、國際樂壇當紅爵士鋼琴家喬伊．亞歷山大（Joey ALEXANDER）的《天才琴手》，和知名爵士小號演奏家魏廣晧領軍8位爵士樂手的《爵對好時光》，讓聽眾深度體驗爵士樂自由奔放的即興況味。

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爵士週首檔節目9/8薛詒丹Ｘ方斯由《白露爵士夜》，歌手薛詒丹遊走爵士、民謠、古典與流行曲風，曾是多位流行樂天王歌后的御用和聲，突出的歌喉讓她單飛後成為樂壇矚目新聲，作品多次入圍金音獎；鋼琴暨作編曲家方斯由目前旅居荷蘭，傑出的音樂才華，讓他獲得美國爵士作曲編曲家協會和權威媒體獎項肯定。兩位高雄在地音樂家，將帶來多首個人作品和爵士經典改編。

今年爵士週的另一個焦點巨星，是剛滿20歲旅居紐約的印尼籍天才爵士鋼琴家喬伊．亞歷山大，其錄音作品接連獲得葛萊美獎提名，隨著年歲增長曲風益發成熟洗鍊，逐漸往大師之路邁進。9/9喬伊將首次登上衛武營著名的音樂廳，和巡演老搭檔貝斯手克里斯．馮恩（Kris FUNN）與鼓手強納森．巴伯（Jonathan BARBER），以三重奏之姿在《天才琴手》即興交鋒。

週日（9/10）壓軸的《爵對好時光》由爵士小號演奏家魏廣晧策劃，演出曲目包括眾人耳熟能詳的卡通《頑皮豹》配樂、傳奇天團披頭四的以及史蒂夫．汪達的作品，從這些卡通、電影和流行經典音樂，展示生活中爵士樂無所不在的面貌，讓觀眾在60分鐘的節目，走過爵士樂的不同時期。

「衛武營爵士週」除可欣賞精彩節目，也特別和「爵式 WiJazz Records」合作，3場演出結束後在公共鋼琴旁舉行Open Jam，為爵士樂玩家打造群眾舞台，現場備有公共鋼琴、爵士鼓、電吉他和貝斯音箱、麥克風等設備，參與者也可自備樂器。報名者需持「衛武營爵士週」系列節目任一張票券，採事前報名，每場限額25名。

衛武營為讓眾人一同享受難得的爵士盛宴，推出同場次四人同行75折的超值購票優惠，此外，如購買《白露爵士夜》或《爵對好時光》任1檔節目1張票券，同時加購1張《天才琴手》門票，即可享85折票價優惠。相關訊息可至衛武營官網查詢。

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