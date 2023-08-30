今年首例腸病毒奪命！　醫囑9月開學「免疫討債」攀高峰

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重症前兆有這些 高燒精神不濟要警覺根據社區監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、D68等多種型別腸病毒於社區持續活動。其中以71型致死率最高。
陳木榮表示，腸病毒常見症狀為發燒與喉嚨痛，其中喉嚨痛又稱為「咽峽炎」，若再加上手腳出現紅疹或水泡，就是手足口病。建議父母觀察孩子的喉嚨，若出現破洞而導致食慾不振、流口水甚至哭鬧，可給孩子補充水分或冰涼易入口的食物。若發高燒但精神與活動力不錯，願意喝水，大致上是安全的；但若發高燒且精神不濟、食慾不振、連水都不想喝，建議盡速就醫治療。
腸病毒重症前兆包括：噁心嘔吐、抽筋抽搐、心跳加快、精神不濟、呼吸急促等，其中抽筋抽搐並非眼睛上吊或口吐白沫，指的是「肌躍型」抽搐，例如睡著後突然抖動嚇醒自己，或是突然抖動的頻率增加，就代表腸病毒可能侵犯為重症，應盡早帶孩子就診檢查。
免疫系統歸零 未來幾年要償還免疫債雖然新冠疫情趨緩，但年幼的孩子因這3年疫情期間戴口罩，大幅減少感染各種病毒的機會，免疫系統等於歸零，因此未來容易感染各類病毒，就是俗稱的「免疫債」。
陳木榮提醒，9月開學開始群聚，腸病毒攀上高峰，而且11、12月入冬又有流感襲來，預計接下來1、2年都要持續面對免疫負債。而且由於腸病毒有多種型別，若再次感染未必是同一種，有可能是感染不同型別。
近幾個月診間常見孩童感染腸病毒、流感、新冠、人類間質肺炎病毒等病毒，讓家長擔心又崩潰。陳木榮安撫爸媽，生病可當作幫孩子再度訓練免疫系統，即使發燒或流鼻水不適，當下次再遇到同樣的病毒，症狀就不會這麼強烈了。另外，雖然新冠趨緩，但家中常備快篩工具，可簡易測量又確保安心，就醫時也能提供給醫師評估治療。
生病不上課 避免與其他幼童交叉感染國內今年已累計9例腸病毒感染併發重症病例（含1例死亡），分別為4例克沙奇A4型、2例克沙奇A6型、2例腸病毒D68型及1例伊科病毒21型，均為5歲以下幼童。
疾管署提醒，近期腸病毒疫情升溫，為避免腸病毒透過學童頻繁互動傳播，或隨學童帶回家中感染其他幼童，提醒家長及教托育人員加強教導學童落實肥皂勤洗手以及咳嗽禮節等良好衛生觀念，並注意居家、學習環境的通風與清潔。
由於腸病毒傳染力強，易於家庭手足間傳播，家有5歲以下嬰幼兒之家庭，應更加注意個人衛生、養成正確勤洗手的習慣，並時常消毒、清洗兒童常接觸的物品及玩具。幼童如經醫師診斷感染腸病毒時，請落實生病不上課，以避免因與其他幼童接觸造成交叉感染。
疾管署強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59092
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