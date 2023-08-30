特企／《女鬼橋 開魂路》8/30登陸家用主機、EPIC Game Store

發行商Eastasiasoft為了英文配音，做足功課，從動畫和其他熱門遊戲令人印象深刻的作品，並且從中精心挑選出適合的配音員，組成這回《女鬼橋 開魂路》的豪華配音卡司。另外，為了讓玩家提前感受即將到來的恐怖，Eastasiasoft製作一段遊戲介紹影片，恐怖元素搶先看，讓玩家在8月30日發售前，先來點恐怖暖身。
《女鬼橋 開魂路》以台灣最知名的校園傳說事件之一為背景，展開充滿詭譎氛圍的動作冒險遊戲，背景設定在東湖大學，玩家以第一人稱視角，操控六名大學生，來面對都市傳說。遊戲中，猶如「躲貓貓」，提高警覺潛行在校園中，除了躲避女鬼，同時透過縝密劇情以及精細的場景線索，拼湊真相，替女鬼沉冤得雪，破除的詛咒。《女鬼橋 開魂路》遊戲中有刺激的追逐、手腦運用的解謎、身臨其境的探索、最高水準的電影式敘事。相隔一年登陸家用主機平台，更讓全球玩家可以享受英文配音，感受台味恐怖的特色。遊戲售價為€29.99 / $29.99，首兩週享有85折的發售折扣。遊戲也會在PlayStation5和任天堂Switch上推出實體版本。
隨著《女鬼橋 開魂路》在EPIC Game Sotre上架，大宇資訊眾多知名的IP遊戲也將陸續推出，從軒轅劍柒、海平線、仙劍客棧2以及大富翁系列，都能在EPIC平台上遊玩，提供玩家更多選擇。
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