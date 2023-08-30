飯店吃到飽超殺！387元爽吃12廚 寒舍4飯店APP限定！每周三開搶
飯店周年慶總會推優惠，而寒舍集團更是歡慶APP滿兩周年，於9月1日至9月30日推出「APP兩週年慶典」歡慶三重奏活動，其中還有史上最低折扣的限量「27折餐券」，於9月每週三APP會員日當天下午2點開賣，搶購十二廚、探索廚房自助餐及川薈招牌菜，竟400元有找。另外，台中李方艾美酒店，也將滿一週年，9月1日～9月27日期間，住房享經典雙人房不含早餐4999起，再送烤鴨二吃及早餐買一送一。
記者葉盛耀/綜合報導
「寒舍生活APP」集結寒舍集團旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店與寒居酒店等四館資源，提供「飯店最新資訊」、「線上購物」、「線上訂位訂餐及訂房」、「消費點數累積」及「點數兌換購物金或商品」等多元完善服務。
此次為歡慶寒舍生活APP兩歲，寒舍集團此次推出三重優惠，最令人三組「27折餐券」，將於9月每週三下午2點於寒舍生活APP準時開賣，內容包含台北喜來登「十二廚平日自助午餐券」，下殺至387元；寒舍艾美「探索廚房平日自助午餐券」，只要507元；礁溪寒沐「川薈重慶水煮嫩肥牛」，也是超激價384元，每週每組商品限量22張且每人限購乙張，售完為止。
第二重為9月期間註冊成為會員，立即贈送「會員禮200元餐飲電子抵用券」，可至集團14間指定餐廳與酒吧使用。第三重則是9月期間參加台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居酒店的「歡慶APP兩歲生日」臉書貼文活動，凡加入寒舍生活APP、按讚追蹤飯店的facebook專頁、按讚貼文、標記兩位朋友並留言獻上祝福就有機會抽中五星住宿券，最大獎價值高達2萬6千元。
至於台中李方艾美酒店，則是於九月將滿開業一週年，推出「一同艾美」週年活動，旅客於9月1日～9月27日期間，住房享經典雙人房不含早餐4999起，再送烤鴨二吃及早餐買一送一。餐飲也祭出經典調酒買一送一、買咖啡送蛋糕。另外還有滿額再送住宿券等，官方粉專同慶，抽香港艾美酒店住宿券。
酒店內二樓為新食譜全日餐廳(Latest Recipe)，全天候供應Buffet。三樓則為樂美中餐廳(Le Mei)招牌菜為廣式片皮鴨，並有港式點心及各式經典粵式佳餚，活動期間，新食譜全日餐廳、樂美中餐廳各別當日消費滿1萬1111元，即贈經典房雙人住宿券乙張。