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有看有保佑！小心「蘋果客服」來信　連結一點Apple ID直接被盜走

▲ 近期如果有收到疑似蘋果來信，請務必確認發信者的帳號，且切勿隨意點擊信件中的連結，避免自己的Apple ID被盜走 。(圖／記者周淑萍攝)
▲ 近期如果有收到疑似蘋果來信，請務必確認發信者的帳號，且切勿隨意點擊信件中的連結，避免自己的Apple ID被盜走 。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

蘋果發表會確定在台灣時間9月13日凌晨一點舉辦，屆時iPhone 15應該會如期登場，但果粉也成為了詐騙集團覬覦的目標！近日有網友在臉書上分享收到來自蘋果客服一封關於「支付資格暫時被封鎖」的Email，信中提到要驗證收信者是否為Apple Pay 用戶，同時附上連結，要求在24小時內完成驗證，網友提到，只要點擊該連結，等於直接把Apple ID交給詐騙集團。此貼文一出，吸引了1.5萬用戶轉分享。

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網友黃俊凱在臉書上發文提到，最近應該有人也收到疑似蘋果客服的Email，信中提到：「注意到用戶的設備中使用的卡與多個設備關聯。作為安全措施，已阻止用戶的Apple Pay服務，直到能夠驗證用戶是所有卡的真正所有者為止。」同時，貼心的附上「立即驗證」連結，文末再施加壓力提到，「請在24小時內完成驗證，否則付款資格將永久禁用。」但實際上此為「詐騙」釣魚網址，只要點進去可能Apple ID 權限就交出去。

▲網友黃俊凱在臉書上發文提醒，要大家小心以假亂真的詐騙Email。（圖／翻攝黃俊凱臉書）
▲網友黃俊凱在臉書上發文提醒，要大家小心以假亂真的詐騙Email。（圖／翻攝黃俊凱臉書）
《NOWnews》實際去電給貼文的該名網友黃俊凱，該名網友在高雄經營通訊行，他提到，因為有用戶遇到這樣的狀況，因此特別發文提醒大家不要上當。充滿警示意味的文章一Po吸引破萬轉分享，網友分享後提到「救多少是多少！」，不少人更是心有所感，紛紛在留言處Tag其他好友，並提醒友人「不要隨便按連結」。

另有人補充，「通常會看一下寄件者的email是不是官方。」、「收到這種信，都要先看寄件者的mail，一般都是騙人的居多。」的確，寄來的信件並非官方信箱。以記者實際收到的蘋果客服Eamil，是以「＠email.apple.com」來信，而官方的email也都是以「＠apple.com」結尾。再次停醒民眾，切勿點選來路不明的連結，避免個資被盜。

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