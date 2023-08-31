2023陸劇攻略／電影咖回流！秦昊扮醜演運將　周迅示範教科書演技

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秦昊是大陸文藝片導演喜歡合作的男演員，曾以婁燁《春風沉醉的夜晚》、《浮城謎事》、王小帥《青紅》、《日照重慶》踏上坎城影展殿堂，《推拿》入圍柏林影展主競賽單元和多項金馬獎。今年秦昊接拍家庭懸疑網路劇《漫長的季節》，戲中飾演一名計程車司機的他，不惜醜化自己，透過特效化妝，從原本帥氣小生變成皮膚蠟黃、體型臃腫，有啤酒肚的中年大叔，真摯的表演獲得好評。
戲精周迅是第一位囊括金馬獎、香港電影金像獎、大陸電影金雞獎影后的演員，《蘇州河》、《如果·愛》、《畫皮》、《風聲》都是代表作，2014年推出相隔11年回歸電視劇的《紅高粱》，4年後再接宮鬥劇《如懿傳》。今年她罕見演出時裝劇《不完美受害人》，詮釋嫉惡如仇的律師，一場為家暴受害者辯護的法庭戲，兩頁A4紙、6分鐘的台詞，周迅在開拍時完全不看提詞機，讓人見識大滿貫影后的功力。
猶如金庸小說真人女主角的劉亦菲，入行時以《天龍八部》、《仙劍奇俠傳》、《神鵰俠侶》走紅電視圈，由於精通英語，曾到好萊塢試水溫，演出《功夫之王》、《花木蘭》等西洋片。16年沒拍電視劇的她，2022年6月憑擅長的古裝劇《夢華錄》重返小螢幕，與男主角陳曉CP感十足，擦出不少火花，該劇首週播放量累計超過5億觀看次；今年她和李現合演療癒愛情劇《去有風的地方》，也是她首次演出現代劇。
老戲骨陳建斌科班出身，戲齡長達30年，由於常演出古代帝王角色，受封「皇帝專業戶」，電視劇代表作有《喬家大院》、《後宮甄嬛傳》、《三國》，2014年同時以自編、自導、自演的電影《一個勺子》獲頒金馬影帝、新導演，再以《軍中樂園》拿下男配角，寫下紀錄。今年他在刑偵懸疑劇《塵封十三載》飾演資深刑警「魏崢嶸」，與陳曉搭檔，4月播完大結局，豆瓣評分高達8.1，佳評如潮。