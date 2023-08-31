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2023陸劇攻略／電影咖回流！秦昊扮醜演運將　周迅示範教科書演技

▲秦昊（左）在《漫長的季節》化特殊妝，周迅於《不完美受害人》展現背台詞功力。（圖／翻攝自微博、電視劇不完美受害人微博）
▲秦昊（左）在《漫長的季節》化特殊妝，周迅於《不完美受害人》展現背台詞功力。（圖／翻攝自微博、電視劇不完美受害人微博）

記者楊穎軒／綜合報導

影視圈不少演員遊走電視劇、電影，大小螢幕輸出的魅力或許也有些微不同，端看近期幾部話題陸劇，主演的男女明星都活躍於電影圈，今年不約而同推出電視劇作品，如《狂飆》張譯、《漫長的季節》秦昊、《不完美的受害人》周迅、《去有風的地方》劉亦菲及《塵封十三載》陳建斌。

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▲張譯接連在兩部新劇飾演刑警。（圖／翻攝自狂飆微博）
▲張譯接連在《狂飆》、《他是誰》兩部新劇中飾演刑警。（圖／翻攝自狂飆微博）
硬底子演員、影帝張譯2006年以陸劇《士兵突擊》班長「史今」一角受到關注，因而踏入戲劇圈，後來憑《雞毛飛上天》、電影《親愛的》為台灣觀眾熟知，他從2015年開始屢次獲得多個大陸電視和電影獎項肯定。近年客串《峰爆》、《狙擊手》、主演《萬里歸途》和《滿江紅》等片的張譯，接下讓自己再攀事業巔峰的刑偵犯罪劇《狂飆》，而該劇才播畢，又於新作《他是誰》再度飾演警察。

▲《漫長的季節》秦昊角色劇照。（圖／翻攝自網劇漫長的季節微博）
▲秦昊在《漫長的季節》為角色易容。（圖／翻攝自網劇漫長的季節微博）
秦昊是大陸文藝片導演喜歡合作的男演員，曾以婁燁《春風沉醉的夜晚》、《浮城謎事》、王小帥《青紅》、《日照重慶》踏上坎城影展殿堂，《推拿》入圍柏林影展主競賽單元和多項金馬獎。今年秦昊接拍家庭懸疑網路劇《漫長的季節》，戲中飾演一名計程車司機的他，不惜醜化自己，透過特效化妝，從原本帥氣小生變成皮膚蠟黃、體型臃腫，有啤酒肚的中年大叔，真摯的表演獲得好評。

▲《不完美受害人》編劇受訪時，不斷大讚周迅的台詞功力，周迅在其中一場法庭戲上，竟將整整2頁A4紙、6分鐘的台詞，詮釋地行雲流水。（圖／iQIYI愛奇藝提供）
▲《不完美受害人》編劇受訪時，不斷大讚周迅的台詞功力，周迅在其中一場法庭戲上，竟將整整2頁A4紙、6分鐘的台詞，詮釋地行雲流水。（圖／愛奇藝提供）
戲精周迅是第一位囊括金馬獎、香港電影金像獎、大陸電影金雞獎影后的演員，《蘇州河》、《如果·愛》、《畫皮》、《風聲》都是代表作，2014年推出相隔11年回歸電視劇的《紅高粱》，4年後再接宮鬥劇《如懿傳》。今年她罕見演出時裝劇《不完美受害人》，詮釋嫉惡如仇的律師，一場為家暴受害者辯護的法庭戲，兩頁A4紙、6分鐘的台詞，周迅在開拍時完全不看提詞機，讓人見識大滿貫影后的功力。

▲《去有風的地方》李現（左）和劉亦菲化學反應充滿火花。（圖／MyVideo提供）
▲劉亦菲（右）和李現在《去有風的地方》充滿火花。（圖／MyVideo提供）
猶如金庸小說真人女主角的劉亦菲，入行時以《天龍八部》、《仙劍奇俠傳》、《神鵰俠侶》走紅電視圈，由於精通英語，曾到好萊塢試水溫，演出《功夫之王》、《花木蘭》等西洋片。16年沒拍電視劇的她，2022年6月憑擅長的古裝劇《夢華錄》重返小螢幕，與男主角陳曉CP感十足，擦出不少火花，該劇首週播放量累計超過5億觀看次；今年她和李現合演療癒愛情劇《去有風的地方》，也是她首次演出現代劇。

▲陳建斌在《塵封十三載》的角色經歷悲劇性命運。（圖／愛奇藝提供）
▲陳建斌在《塵封十三載》的角色經歷悲劇性命運。（圖／愛奇藝提供）
老戲骨陳建斌科班出身，戲齡長達30年，由於常演出古代帝王角色，受封「皇帝專業戶」，電視劇代表作有《喬家大院》、《後宮甄嬛傳》、《三國》，2014年同時以自編、自導、自演的電影《一個勺子》獲頒金馬影帝、新導演，再以《軍中樂園》拿下男配角，寫下紀錄。今年他在刑偵懸疑劇《塵封十三載》飾演資深刑警「魏崢嶸」，與陳曉搭檔，4月播完大結局，豆瓣評分高達8.1，佳評如潮。

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