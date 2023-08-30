12億新竹棒球場爭議連連！下包廠商不忍全說了：進場前就有問題

新北市府拒提侯友宜請假紀錄　民眾黨議員怒嗆要封存30年嗎？

▲新北市議會臨時會最後一天議程，民眾黨議員陳世軒在議場怒嗆市府侯友宜的請假紀錄不肯提供讓議員監督，是要封存30年嗎？（圖 ／記者吳嘉億攝）
▲新北市議會臨時會最後一天議程，民眾黨議員陳世軒在議場怒嗆市府侯友宜的請假紀錄不肯提供讓議員監督，是要封存30年嗎？（圖 ／記者吳嘉億攝）

記者吳嘉億／新北報導

新北市議會臨時會今（30）日進行最後一天議程，民眾黨籍新北市議員陳世軒在質詢中要求市府提供國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜的請假紀錄，卻遲遲被以個人隱私拒不透露，舉例當初前台北市長柯文哲、前高雄市長韓國瑜都能提供議員相關請假資料，怒嗆民進黨不敢公開高端疫苗資訊，總統蔡英文也不敢公開論文，現在侯市府連最基本的請假紀錄都不敢公開，是想要跟進也封存30年嗎？如此還想藍白合，直嗆觀念不合「合個屁」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳世軒表示，市府先後以《檔案法》、《個資法》、《政府資訊公開法》為由，以請假資料屬於人事資料涉及個人隱私，拒絕提供資料，但根據國發會解釋函等資訊，人事資料根本不包含市長出缺勤紀錄；市府卻一再的規避回答，強調侯友宜作為人民公僕，其出缺勤紀錄屬於「公益、公領域範疇」，與私人隱私何干？

陳世軒表示，侯友宜市政不好好處理，整天做總統夢，批評之前超大豪雨狂炸新北傳出災情時，連影子都沒看到，新北市民到底憑什麼去承受一個幽靈市長？嚴正呼籲侯友宜，在選總統之前，先回來好好當市長。

對此新北市副市長朱惕之表示，所有公務人員請假，都按照公務人員服務法辦理，人事單位、行政院都有一致性，會按照一致性做法去做，重申侯友宜及市府公務人員請假均符合法規，依規定辦理。

更多「侯友宜參選總統」相關新聞。

侯友宜遭諷無科技政見　許智傑：醜媳婦總要見公婆

傳和郭台銘27日已在郭宅會面　侯友宜駁「時間不對」：請郭說清楚

新北市政府中元普渡　侯友宜拜乖乖祈颱風不要來、國泰平安厚生活

邱毅稱金溥聰故意請假　侯友宜競辦斥：鬼話連篇、中元節出來嚇人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問