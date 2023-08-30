新北市府拒提侯友宜請假紀錄 民眾黨議員怒嗆要封存30年嗎？
新北市議會臨時會今（30）日進行最後一天議程，民眾黨籍新北市議員陳世軒在質詢中要求市府提供國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜的請假紀錄，卻遲遲被以個人隱私拒不透露，舉例當初前台北市長柯文哲、前高雄市長韓國瑜都能提供議員相關請假資料，怒嗆民進黨不敢公開高端疫苗資訊，總統蔡英文也不敢公開論文，現在侯市府連最基本的請假紀錄都不敢公開，是想要跟進也封存30年嗎？如此還想藍白合，直嗆觀念不合「合個屁」。
記者吳嘉億／新北報導
陳世軒表示，市府先後以《檔案法》、《個資法》、《政府資訊公開法》為由，以請假資料屬於人事資料涉及個人隱私，拒絕提供資料，但根據國發會解釋函等資訊，人事資料根本不包含市長出缺勤紀錄；市府卻一再的規避回答，強調侯友宜作為人民公僕，其出缺勤紀錄屬於「公益、公領域範疇」，與私人隱私何干？
陳世軒表示，侯友宜市政不好好處理，整天做總統夢，批評之前超大豪雨狂炸新北傳出災情時，連影子都沒看到，新北市民到底憑什麼去承受一個幽靈市長？嚴正呼籲侯友宜，在選總統之前，先回來好好當市長。
對此新北市副市長朱惕之表示，所有公務人員請假，都按照公務人員服務法辦理，人事單位、行政院都有一致性，會按照一致性做法去做，重申侯友宜及市府公務人員請假均符合法規，依規定辦理。