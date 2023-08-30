力推觀光！泰國新總理賽塔承諾將放寬對外簽證 考慮擴大給免簽
經過疫情的摧殘，泰國經濟受到重創，過去三個月泰國政府又面臨「總理難產」的困境，讓外界關注政經產業。今年1至6月赴泰人次累計已達344,031名，成長率爆增3449.27%，是台灣人最愛去的第5名國家。泰國新上任總理賽塔（Srettha Thavisin）表示將振興觀光業，他將諮詢各方意見，讓更多國家旅客赴泰免簽。
國際中心賴正琳／綜合報導
賽塔上任總理後離開曼谷的第一個行程，便是前往旅遊勝地峇里島，商討如何刺激泰國觀光業發展。《彭博社》報導，泰國總理賽塔尋求明年將旅遊收入提高到近1,000億美元，泰國方面可能會放寬對中國和印度遊客的簽證規定，並允許所有國家的旅客停留更長時間。賽塔指出中國作為疫情前泰國最大的遊客來源國，卻面臨著高成本和繁瑣的簽證申請過程，將對今年泰國旅遊業造成打擊。另外，印度遊客必須在抵達時為15天簽證支付2,000泰銖（57美元），也讓部份印度遊客卻步。
針對放寬簽證的部份，賽塔說明，他希望擴大免簽國家名單，並提高大多數國際遊客的停留時間上限。賽塔也在社交媒體平台X（原稱推特）上表示，泰國機場同意大力推進效率，將航班運力提高20%，並設法加快入境手續辦理。
為迎接疫後商機，泰國觀光局以「驚艷泰國，精彩新篇章（Amazing Thailand, Amazing New Chapters）」概念為行銷主軸，將2023年設為泰國旅遊年，提振恢復整個泰國觀光業，為遊客創造有意義和有價值的旅行體驗（Meaningful and Valuable Travel Experiences）。