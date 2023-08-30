《木曜4》轉型吃飯訪談「流量剩17萬」！前員工：邰智源年紀大了
麥卡貝網路節目《木曜4超玩》前陣子爆發集體離職，包含製作人陳百祥、阿良等一票資深員工確定離開，相關事件持續熱議。未料，一名自稱是前員工的網友，除了發文爆料是老闆Eric堅持開除兩名元老級成員，才成為事件的導火線，還加碼透露之所以會轉型成吃飯訪談型節目，主要是邰智源的年紀大了，體力不行了。對此《NOWnews今日新聞》詢問麥卡貝，但在截稿前，尚未得到回應。
記者詹鎰睿/綜合報導
網路論壇《遊戲大亂鬥》28日出現一名自稱是麥卡貝前員工的網友「木曜稽查員」發文爆料，其實《木曜4超玩》一直以來都是賠錢在做，「就算點閱有兩三百萬也賺不多，一群藝人出去每天消耗的費用就很多錢了，費用會因為一日系列的拍攝長度而有所不同。」
原PO透露，很多人進來麥卡貝之後，常常會被抓去支援其他職位，「有一半的人以上，剛進去跟進去之後做的事情幾乎不一樣」，薪水不高又很累，「留在那邊除非很有愛，不然不會在那邊！」不過，對於陳百祥的離開，他則有些訝異，「因為百祥跟老闆，從我們旁人來看，他們關係不錯。」
除了指出元老級員工「1C」、「堯」遭到老闆Eric執意開除以外。原PO還提到，為何會冒出許多「下班去吃飯」類似吃飯的訪談型節目，「主要是因為邰哥年紀大了，他真的沒辦法一整天外景，這真的非常累，也包括工作人員，整個月都在拍外景的話，以邰哥年紀來說沒辦法承受這麼大負荷。」
雖然大家很愛看百祥與邰智源的互動，但礙於年紀、成本考量，原PO直言，「你要讓這互動保持在，又要成本不要太高情況下，所以吃飯節目就在這情況下產出，大家就知道邰哥體力已經不行，雖然一開始有流量，但長時間下來是不好的，到最後就變成吃飯節目，變成在訪談。」