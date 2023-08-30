資策會執行長控爆料不實 北院判林為洲須賠1元、刊登勝訴主文
去年選舉期間，資策會追打民眾黨高虹安論文抄襲及違法兼職議題，資策會執行長卓政宏卻被國民黨立委林為洲踢爆，也在外兼職宣稱無給職，事實上卻領取8萬5000元的費用，根本是說謊、偽造文書。卓以言論不實為由，提起民事訴訟。台北地院今（30）日判決，林為洲須賠償1元，並將判決主文登報及臉書粉專。可上訴。
記者潘千詩／台北報導
卓政宏表示，他任職資策會執行長，並擔任鐵研中心的無給職董事，僅於鐵研中心開會時領取車馬費及出席費，但林為洲於2022年10月28日，在臉書粉專「立法委員林為洲」發公開文指摘他配合綠營攻擊在野黨候選人，破壞資策會不應介入選舉之中立立場，並稱他「說謊」、「違法紀」、「欲蓋彌彰」。
同年11月1日，林為洲以直播方式在立法院舉行「卓政宏 說謊 隱匿 拒認錯，資策會踹共記者會，聲稱「卓政宏竟然開始恐嚇、吹哨者要找出來，開除」等不實言論，足以貶損他人格、名譽及社會評價，提告求償1元並要求刊登判決主文。
台北地院指出，林經合法通知，未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀作何聲明或陳述，依卓的聲請，由其一造辯論而為判決，判決林須賠償1元，並將判決主文等內容以半版之篇幅，登載三大報頭版1天，並於「立法委員林為洲」登載卓的勝訴判決之全文。