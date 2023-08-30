12億新竹棒球場爭議連連！下包廠商不忍全說了：進場前就有問題

高雄市本土登革熱+6　和築建設工地大量病媒蚊遭勒令停工

▲和築建設小港區工地內壁溝積水孳生孑孓。（圖／高雄市衛生局提供）
▲和築建設小港區工地內壁溝積水孳生孑孓。（圖／高雄市衛生局提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

高雄市今（30）日新增登革熱本土個案6例（累計127例），發病期間介於8月17日至8月28日，分別為大寮3例、三民1例、苓雅1例、鳥松1例，而和築建設工地內今年已2度查獲孳生源及大量病媒蚊（分別為於苓雅區、小港區建案），防疫團隊已依傳染病防治法處予罰鍰並勒令停工至複查改善為止。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄市衛生局指出，大寮新增3例個案皆為社區群聚，其中2例就醫後通報確診、1例為社區擴採發現（大寮區累積21例），三民、苓雅、鳥松區各1例個案感染源待釐清，均已規劃住家及工作地周邊100公尺範圍強制地毯式孳生源檢查及化學防治等緊急防治工作。

從8月25日大寮區出現首例本土個案，至8月29日執行社區擴大採檢總計287位，經PCR檢驗後共發現10例確診個案，衛生局呼籲市民配合公衛人員執行疫情調查及採檢作業，儘早發現社區潛在感染者；而各公私場域所有人、管理人、使用人如未主動積極清除孳生源，經查獲孳生病媒蚊幼蟲，將法裁處新臺幣1,200元以上罰鍰。

▲和築建設苓雅區工地內桶子積水孳生孑孓。（圖／高雄市衛生局提供）
▲和築建設苓雅區工地內桶子積水孳生孑孓。（圖／高雄市衛生局提供）
建築工地積水與露天雜物，常成為病媒蚊孳生的溫床，並使周遭居民承受巨大的疫情風險，經衛生局統計，至今年8月30日工地違規孳生病媒蚊孑孓裁處共計47件，其中和築建設工地內今年已2度查獲孳生源及大量病媒蚊（分別為於苓雅區、小港區建案），態樣包含地面大面積積水及露天堆置大量雜物積水，防疫團隊依傳染病防治法處予罰鍰並勒令停工至複查改善為止。

衛生局提醒，目前已有第一型及第二型登革病毒出現，請65歲以上長者、具有慢性病史（糖尿病、高血壓、洗腎、癌症等）或曾經感染登革熱的市民朋友，更應提高警覺，避免前往登革熱高流行風險區，如必要前往，請務必做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可之防蚊藥劑，並於兩週內留意自身健康狀況，也請醫師及民眾留意，若出現發燒、牙齦出血、流鼻血、嘔吐、嚴重腹痛、吐血、解黑便、躁動、皮膚出現紫斑、昏睡休克等登革熱重症警示徵象，務必立即就醫。

開學首日新北動員百人視察校園　全力防堵登革熱本土疫情

來鹽埕奶茶一條街　高雄奶茶節本周末壓軸登場

國軍第四作戰區馳援兵力　協力高屏地方政府災防整備

高雄開學日熱鬧有趣　孔子、飛機、芭比娃娃盒迎新生

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問