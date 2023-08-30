高雄市本土登革熱+6　和築建設工地大量病媒蚊遭勒令停工

我是廣告 請繼續往下閱讀
從8月25日大寮區出現首例本土個案，至8月29日執行社區擴大採檢總計287位，經PCR檢驗後共發現10例確診個案，衛生局呼籲市民配合公衛人員執行疫情調查及採檢作業，儘早發現社區潛在感染者；而各公私場域所有人、管理人、使用人如未主動積極清除孳生源，經查獲孳生病媒蚊幼蟲，將法裁處新臺幣1,200元以上罰鍰。
建築工地積水與露天雜物，常成為病媒蚊孳生的溫床，並使周遭居民承受巨大的疫情風險，經衛生局統計，至今年8月30日工地違規孳生病媒蚊孑孓裁處共計47件，其中和築建設工地內今年已2度查獲孳生源及大量病媒蚊（分別為於苓雅區、小港區建案），態樣包含地面大面積積水及露天堆置大量雜物積水，防疫團隊依傳染病防治法處予罰鍰並勒令停工至複查改善為止。
衛生局提醒，目前已有第一型及第二型登革病毒出現，請65歲以上長者、具有慢性病史（糖尿病、高血壓、洗腎、癌症等）或曾經感染登革熱的市民朋友，更應提高警覺，避免前往登革熱高流行風險區，如必要前往，請務必做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可之防蚊藥劑，並於兩週內留意自身健康狀況，也請醫師及民眾留意，若出現發燒、牙齦出血、流鼻血、嘔吐、嚴重腹痛、吐血、解黑便、躁動、皮膚出現紫斑、昏睡休克等登革熱重症警示徵象，務必立即就醫。