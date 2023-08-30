網路戀愛詐騙集團遭破獲！88名中國人在印尼被逮 公佈詐騙手法
近年來網路戀愛詐騙集團猖獗，詐騙集團人士可能假冒帥哥或美女，騙取無辜人民的感情和錢財。今（30）日印尼警方宣佈逮捕88名中國網戀詐騙集團成員，這個詐騙集團已誘騙超過數百名華裔人士的錢財。
國際中心賴正琳／綜合報導
《海峽時報（Straits Times）》引述《法新社》報導，印尼警方在30日公告，根據中國警方的通報採取行動，昨（29）日在廖內群島省(Riau Islands)巴淡(Batam)市的工業區內逮捕83名男子與5名女子。印尼警方指出，詐騙集團敲詐數百位在中國的受害者，有許多受害者甚至是公務人員。
據悉，此詐騙集團會假裝跟受害者談戀愛，並透過訊息或電話，甚至是視訊電話談感情，並趁機詐騙錢財。有部份詐騙手法則是會主動要求與受害者發生性行為，再讓其他嫌犯錄下影片。這些嫌犯獲得影片後會陸續勒索受害者，如果受害者拒絕給嫌犯錢的話，便威脅將這些影片放在社群媒體上，讓受害者相當害怕只得不斷匯錢。
廖內群島省警方發言人表示會調查這88名詐騙集團成員的國籍，如果確認都沒有印尼籍的話，會將這些人遣送出境。目前尚不知此詐騙集團總共騙取多少錢財，但已確定至少有數百名受害者。