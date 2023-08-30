外媒談郭台銘獨立參選　分析坦言「難當黑馬」、「干擾大於整合」

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彭博專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）指出，台灣明年大選是地緣政治下最重要的一場選舉，郭台銘作為一個毫無政治經驗的參選人，在對中路線政策上頻打「和平路線」，又在《華盛頓郵報》投書主張尋求在「一中各表」框架下尋求兩岸「最高領導人物」（senior leaders）的面對面談判，然而在過去一年多來，解放軍多次以擴大實戰演習、環島軍演的態勢作為報復，他認為郭台銘想要求和的計畫「似乎有些天真」。
「日本時報」（Japan Times）則引述新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎（Ian Chong）分析稱，郭台銘必須展現「把台灣選民放第一」而非「自身中國商業利益放第一」的決心，選民們才能相信他的親中傾向可以保證台灣未來的繁榮；《BBC》也指出，事實上郭台銘的訴求在台灣選民間並沒有那麼受歡迎，如果賴清德是他的唯一對手，那麼郭台銘贏面並不差，關鍵在於目前侯、柯能否和郭整合與泛藍政營的分裂息息相關，因此郭的最大挑戰是如何爭取票源。
台大教授左正東告訴《BBC中文網》，在兩岸立場上「更投北京所好」的大有其人，而重點並非主張什麼，而是能否當選，「對中共來講，民進黨長期執政絕對不是樂見的事，但郭台銘參選，只會有利民進黨繼續執政」；這個觀點也出現在親中媒體的報導，根據北京消息人士向親中港媒《香港大公文匯傳媒集團》透露，郭台銘雖然多年來一直支持兩岸關係和平發展、屢屢強調要下架民進黨，但郭台銘的一意孤行恐怕只會導致藍營不團結，執意「獨立參選」若造成保送「台獨」分子上台的後果，北京方面不會無動於衷，中國民眾也會表達強烈反應。
那麼郭台銘獨立參選意義為何？
經濟學人報導提到，國立中山大學政治學研究所榮譽退休教授廖達琪認為郭台銘實際上沒有「選到底」的打算，而是引發在野參選人焦慮，促成藍白整合；但倫敦大學亞非學院（SOAS University of London）台灣研究中心主任羅達菲（Dafydd Fell）認為，若郭台銘是「真心想整合在野陣營」，那麼他大可同意成為台灣民眾黨總統參選人柯文哲或國民黨總統參選人侯友宜的副總統搭檔，或提議自請擔任立法院長。
包含《美聯社》、《法新社》與《路透社》援引的專家學者分析說法都提到，在目前的最新民調之下，郭台銘「不太可能成為黑馬」脫穎而出，而支持率約為40%的賴清德則比支持率次高的競爭者多出約10個百分點；美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元也告訴《BBC中文網》，眼下郭台銘宣布獨立參選相當於利用自己的聲勢要求兩黨跟他合作，換句話說就是郭台銘希望代表這兩個政黨其中之一來選總統，以柯文哲或侯友宜的「讓位」換取「20%+20%」的支持度與賴清德比拼。
《香港01》分析則指出，北京當局確實關心著台灣大選結果，但中國更在意的不是某個政黨的輸或贏，而是台灣選民的人心抉擇，因為習近平並不會改變「中國夢」的自信與決心，不過在美中博弈與「和統台灣」等考量下，北京當局仍不會希望曾言「不折不扣的『台獨』工作者」的綠營候選人勝出。
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