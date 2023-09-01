未來少女／幻藍小熊外套要價萬元！大剛花錢不手軟：只要作品好

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他笑說，于傳勇本身是一個很節省、很摳的人，畢竟白手起家的人花錢都要錙銖必較，才能存活下去，預算會抓得比較緊，關於幻藍小熊製作音樂、編舞費用，就算比別人貴了幾倍，自己都很放心，「對於他想要花的錢，我都是百分之百同意，甚至有時候他會猶豫很久，我就跟他說，于哥，這個錢該花就給他花下去，一開始組成時，我對這個人的人格非常重視，當他通過我的考驗過後，剩下的就是信任」。
而韓國練習生培訓制度，是出道前訓練費用都由經紀公司代墊，等到選手出道後再以表演酬勞支付款項，這幾乎是標準思維，但對於台灣訓練生來說，這樣的培訓方式未必適用，甚至有家長帶練習生了解培訓環境時，詢問能否每個月支薪，導致合作破局，在不同國家的訓練體系下，必須考量文化適應性，天空娛樂最終決定由經紀公司支付這方面支出，為學員吸收住宿、訓練費用。
大剛說，天空娛樂今年成立總部，來自中南部的練習生很多，大家第一次來到台北生活，她們年紀都很小，絕對沒辦法自己在外面住，宿舍是肯定要有，「在韓國能夠讓大家把培訓的費用變成未來發展，是因為它們有足夠的市場承受這些，雖然妳現在負債，但妳出道之後一定還得了，它的制度比較完備，但對我來講，現在是草創時期，在公司有能力的狀況，我希望盡量減少家長和藝人的負擔，但這個會不會是永久，我覺得不一定。」
「我們訓練生起初還有周休二日，這在韓國是沒有的事情，于哥與金姐因應台灣會適應不同的節奏」，大剛認為訓練制度的形成，都有它背後的原因，不能僅從表面上區分嚴格與否，對韓國練習生來說，可能會因為出道前身上揹有「債務」，因而加倍努力，因為她知道這些壓力扛在自己身上，這是人的本質上造成的差距，但希望公司先站穩腳步，決定吸引這些成本。
幻藍小熊合宿的成效相當不錯，從3月開始朝夕相處，每天練習8到10小時，也一起回宿舍當室友，雖然像女生宿舍般吵吵鬧鬧，偶有摩擦，卻因為長久陪伴之下，換來無可取代的默契，畢竟每天住在一起，會有不一樣的感覺，那種默契與自然的親切度，在表演時都會呈現出來，每個眼神接觸、每個相視微笑，造就了幻藍小熊的絕佳默契，在表演時能驚豔眾人的結果。
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