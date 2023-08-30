日央行何時出手阻貶？彰銀估日圓150以下都不會 並看好這新商機
日圓兌美元一度貶破147，目前在146附近震盪，原本市場預期日本央行145就會進場阻貶，目前看來毫無動靜。彰化銀行今（30）日舉行法說會，彰銀主管認為，日圓兌美元150之前，日本央行應不會進場干預，但日圓貶值會吸引個人或企業海外置產，彰銀會持續爭取日圓貶值帶來的新商機。
記者顏真真／台北報導
彰銀目前在日本東京有一個分行，面對日圓貶不停，市場也關注是否影響海外分行營運？對此，彰銀主管表示，目前東京分行的資產都以既有負債因應，日圓升貶幅度不會影響業務擴展，加上日圓不斷貶值會吸引個人及企業到海外置產，會把握商機盡量爭取業務。
彰銀分析，日本8月PMI已有改善，經濟面目前看起來維持正面，內需動能還是很 強，預期服務業應是今年下半年日本經濟主要動能，日本製造業跟台灣及中國一樣，需等待海外需求復甦。
彰銀還提到，由於日圓走貶，整體汽車產業景氣有復甦，也稍抵銷中國經濟走弱的影響，美國跟日本10年期公司債利差維持高檔，投資人也擔憂日本會進場干預，但預期日圓兌美元在150以前，日本央行應該不會干預，預估日圓隨美元漲勢趨緩下，會維持在低價整理