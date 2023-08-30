手可以不用扶方向盤了！福特在德國推出BlueCruise Level 2+半自動系統
先進駕駛輔助系統已經普及於車款當中，現在大家買車時通常都會考量有沒有Level 2半自動駕駛輔助系統，而隨著這項科技越來越成熟，各大廠也漸漸開始將等級往上提升，雖然距離Level 3甚至更高級的輔助駕駛系統尚未普及，但是Level 2+應該會成為接下來的主流，而福特最新的BlueCruise系統就是如此，駕駛在高速公路使用該科技將可以雙手不用扶著方向盤了。
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福特Ford現在於德國推出Level 2+半自動駕駛輔助系統，其實不久前他們才於英國推出，而預計接下來會在歐洲許多地區開放車主使用，只要購買福特車款並且配有BlueCruise系統的車輛，在駕駛輔助系統開啟時，將會允許在特定路段可以將雙手從方向盤上移開，但是這依舊是Level 2系統，因此駕駛需要隨時做好接管車輛的準備，所以車上將會配置紅外線攝影機監控駕駛，如果駕駛的目光焦點不是在道路上，那麼車輛就會發出警告聲響。
而在德國第一款配置BlueCruise系統的車輛是純電野馬Mach-E，這輛車不久前才在台灣現身，未來台灣是否也會開放不得而知，不過可以知道的是接下來這套系統會越來越普及，而不只是福特而已，其他大廠應該也會紛紛趕上，讓大家在長途駕駛的疲勞感可以降低，當然如果可以擁有Level 3，甚至是Level 4的自動駕駛科技將會更受到歡迎，但目前看來Level 2+會是比較先普及的科技，Level 3以上的系統在台灣應該還要再等好一陣子。