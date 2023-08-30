遭指涉瀆職高枕無憂 鄭文燦開戰《聯合報》：法律素養不敢苟同
北檢偵辦im.B吸金案，查出7年來吸金高達90億元，昨日違反《銀行法》等罪，起訴主嫌曾國緯等30人，此外行政院副院長鄭文燦被告發瀆職，北檢另分他字案調查。對此《聯合報》今（30）日評論寫道「信賴加持，鄭文燦涉瀆職仍高枕無憂」，鄭文燦也立即發出聲明，重申不認識曾國緯，也未被請託警界人事，國民黨的告發毫無事實根據，更批評《聯合報》身為媒體公器，「法律素養真令人不敢苟同」。
記者陳威叡／台北報導
《聯合報》今日評論寫道「信賴加持，鄭文燦涉瀆職仍高枕無憂」，對此鄭文燦聲明指出，首先從北檢起訴im.B新聞稿顯示，自己從未涉及詐團的行為。今年5月，國民黨民代以捏造事實赴北檢告發，指控他接受曾國緯請託關說警界人事，當時就已經表示不認識曾國緯，沒有往來，當然也沒有被請託警界人事，調查局及警政署也曾公開說明他沒有涉及imB案及警界人事關說。
其次依據國民黨民代的告發，北檢立「他」字案調查是否關說警界人事，鄭文燦說，國民黨民代的告發，沒有任何事實依據，是真實的惡意，因此已於5月30日對這些民代提出誹謗告訴。
第三，鄭文燦表示，自己提告的目的是捍衛清白，讓不實指控在司法過程釐清。他當然有信心，因為真相只有一個，就是不認識曾國緯，也無涉此事。
第四，鄭文燦說，北檢受理民代告發，立他字案調查，是正常程序。《聯合報》認為只要有人告發，在偵查程序尚未完成、沒有任何證據、也沒有被起訴的情況下，就可以直接說被告發者是「揹著瀆職官司」，身為媒體公器，「法律素養真令人不敢苟同」。
最後鄭文燦重申，自己不認識曾國緯，也沒有往來，更沒有涉入詐團行為，也沒有受曾國緯請託關說警界人事，立場始終坦蕩蕩，當然會完全配合司法單位釐清，把事實攤在陽光下。