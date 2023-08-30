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《智慧財產案件審理法》今上路　司法院說明新制9大重點

▲司法院說明《智慧財產案件審理法》新制9大重點（圖／NOWnews資料照）
▲司法院說明《智慧財產案件審理法》新制9大重點（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

《智慧財產案件審理法》修正案三讀通過後，總統2月15日公布，今（30）日正式施行，為15年來最大幅度修法。司法院行政訴訟及懲戒廳表示，本次修法將使我國智慧財產訴訟制度更具專業、效能及符合國際潮流；營業秘密保護更趨完備，提升國內產業競爭力，讓護國群山安穩發展。

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行懲廳長程怡怡表示，新制有9大重點，包括：完備營業秘密訴訟保護、擴大採行強制律師代理、擴大專家參與審判、智慧財產案件集中審理、訴訟紛爭解決一次性（避免裁判歧異）、促進審理效能、增進科技設備審理（司法E化升級）、增訂被害人訴訟參與制度及解決實務爭議。

程怡怡指出，新制落實專業審理，除了於各級法院設立智慧財產專庭（股）、智慧財產及商業法院智慧財產法庭實施民刑分流制度以外，司法院也將持續辦理智慧財產訴訟、國安營業秘密訴訟保護等研習課程，強化法官專業知識。

程怡怡表示，司法院另已完成增（修）訂智慧財產案件審理細則、法院辦理營業秘密案件閱卷及不公開審判辦法、法院辦理營業秘密案件應行注意事項等13部法規命令，以及行政規則的配套子法法制作業，供各法院辦案時遵循。司法院於官網建置「智慧財產案件審理法新制」專區，以利各界隨時掌握資訊，瞭解制度內涵。

▲智慧財產案件審理法30日正式施行，為15年來最大幅度修法（圖／司法院提供）
▲智慧財產案件審理法30日正式施行，為15年來最大幅度修法（圖／司法院提供）

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