吳佩慈5年生4胎擁232億身家！男友紀曉波「財務危機內幕」曝光
44歲女星吳佩慈的男友是中國富商紀曉波，從2014年至今，吳佩慈總共為男方生下2子2女，可惜始終都沒有名分。近年，紀曉波屢傳欠債風波，今年7月香港街頭更出現一張疑似懸賞吳佩慈、紀曉波的討債海報，而兩人均未作出回應。對此，名嘴狄志為就推斷，其實紀曉波是因為賭場事業陷入財務危機，至於吳佩慈則是坐擁232億身家，目前人還在台灣。
記者詹鎰睿/綜合報導
資深媒體人狄志為在節目《新聞挖挖哇》中表示，即便紀曉波在外頭傳出欠債1億港幣，可是他和媽媽都擁有上千億的身家財產，「怎麼可能連一億港幣欠款都付不出來？」他認為，紀曉波這個財務危機應該是指當年在塞班島上斥資10幾億建立的七星級飯店、賭場有關。
不過，狄志為推測，即便紀曉波屢傳欠債傳聞，吳佩慈不受影響，沒有名分也沒有關係，而且還擁有232億身家，直言「沒名分有甚麼關係？私下就叫老公，生一個獎勵50億，所以生4個，她有232億身家。」
至於吳佩慈人目前到底在哪裡？狄志為表示，應該就在台灣，由於好姐妹許維恩前陣子才剛生小孩，當時沉默許久的吳佩慈，就在社群平台上PO文祝福，「那麼多年後，又有小娃躺在這張嬰兒床上，真的讓我感到無比的感動」，而許維恩也回應，「謝謝佩慈姐送的公主圓床～太夢幻了～好適合家裡的色調。」顯現吳佩慈完全不受欠債風波影響。