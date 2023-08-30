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「86」開頭擾民！中國「電話出征」罵日本　16歲女生：大家都在打

▲日本福島核廢水排海，引起周邊國家不滿。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本福島核廢水排海，引起周邊國家不滿。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本福島核廢水於24日開始正式排放入海，但這項舉措引起周邊國家不滿，尤其以中國反彈尤為激烈。中國不僅官方宣布暫停進口日本水產品，民間更是反日情緒高漲，不僅抵制日貨、反對去日本旅遊，還有大群中國民眾撥打騷擾電話，日本各級政府、學校和氣也都遭殃。在日媒直擊發現，在撥打電話的民眾當中，竟然還有年僅16歲的中國女學生，她更理直氣壯表示，「就是故意要打電話的」。

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根據日本《全日本新聞網》報導，位於日本東京的江戶川區綜合文化中心近來在一天之內接到了至少200多起騷擾電話，內容幾乎都在大罵「為什麼要排放核廢水？白痴！」、「你們真的是有病！你們不得好死！」就連在《全日本新聞網》進行採訪的時候，都還是有源源不斷的電話打來，除了辱罵之外，也有接起來毫不出聲就掛斷的電話。而這些電話的共通點是電話號碼都有著中國國際電話區碼「86」開頭的國碼。

但該中心與核廢水排放相關事件毫無關聯，館長齊藤敏光表示，從25日上午開始就有顯示「86」的越洋騷擾電話打來，讓他幾乎無法工作。儘管已經請電信公司限制海外來電，仍難以杜絕騷擾電話，而這些騷擾電話有些是真人撥打，還有使用語音系統產生的人聲。

▲近來日本各級機關接到許多從中國打來、開頭國碼為「86」的騷擾電話。（圖／翻攝自ANN News）
▲近來日本各級機關接到許多從中國打來、開頭國碼為「86」的騷擾電話。（圖／翻攝自ANN News）
採訪團隊嘗試回播其中一通騷擾電話，對方接起來後自稱是住在廣東的女學生，並表示「就是故意要打的，整個中國社群都在打，很正常的」、「排放核廢水才有問題吧」」、「日本就是美國的狗！」

另外一名女學生則表示，是從別的朋友得知江戶川區綜合文化中心的電話，因為朋友說可以打打看，於是她就試著打了電話，但撥通後隨即掛斷。最後記者詢問她的年齡，女學生直接表示自己才16歲。

除了公家機關之外，就連會員制的酒吧都接到了騷擾電話，逼得酒吧老闆只能將電話靜音，另外還有診所不斷被從中國打來的越洋電話騷擾，佔用了醫生的休息時間，使得他非常困擾。

報導指出，福島縣政府在從25日至28日之間，接到了約莫1000通來自中國的騷擾電話，東京電力公司總部則在24日至28日期間接到6000多通騷擾電話。日本31個都、府、縣警方截至28日中午，已接獲225起指稱受到中國電話騷擾的報案。

日本警察廳表示，在全國各地當中，以福島縣警察接獲的報案最多，警方建議民眾若不堪其擾，可以不接聽可疑號碼，或者向電信業者溝通拒絕來電。


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