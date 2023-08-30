沒踩雷！彰銀對中國曝險占淨值比17%　國內房貸鎖定這族群

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彰銀放款量也較去年同期成長5.63%，存款量增加6.08%，投資收益兼顧靈活資產配置與彈性財務操作策略，較去年同期大幅成長2.24倍，手續費淨收益也在財富管理業務成長24.20%的帶動下成長9.97%。整體利差與NIM因外幣存款成長幅度遠高於外幣放款，則呈現微幅下滑，未來將伺機布局外幣債券，並聚焦中小企業及海外放款，預計NIM值將可逐步提升。
有關在中國放款部分，彰銀揩出，中國子行現有客戶多為台商，目前並無中國碧桂園、恆大、中植系等曝險，且子行於去年即提早定調審慎因應，嚴守授信風險、積極推展存款，加上債券操作良好，子行稅前盈餘也較去年同期略有成長。目前為止彰銀大陸整體曝險約占淨值17.1%，尚低於本國銀行平均數。
彰銀也提出下半年營運方向，將聚焦擴增中小企業客群，調整放款結構，朝向利差較高的中小企業授信及海外聯貸等，另因應氣候變遷，並陸續推出各項綠色金融商品，鼓勵企業致力ESG永續發展，同時關注金融動態，在風險管控及資本運用效益的考量下，逐步調整業務方向與資產配置，穩固根基，以確保整年度獲利持續成長。
對於中國房市狀況對中國經濟的衝擊，彰銀認為，雖然台灣金融業對中國曝險降低，但台灣出口衰退顯示對中國大陸有一定依存度，尤其中國人民銀行又無預警降息，一旦中國經濟有疑慮，也會影響台灣經濟發展，面對國內外不確定風險，彰銀也會時時關注未來可能發生的信用風險，調整資產配置，以充裕資金量能，授信也會持續提升中小企業受信占比。
至於國內房市展望部分，彰銀指出，央行今年6月祭第5波信用管制措施，《平均地權條例》修正草案7月1日上路，加上近期修正囤房稅2.0草案，，還有未來總統、立委選舉的不確定因素升溫，市場觀望氣氛濃厚，整體房市銷售趨緩與央行升息，將增加房貸與土建榮的成本，政府防炒房措施持續，建商放緩建案開發。
根據央行的資料顯示，土建融資餘額到6月底為3兆2061億元，餘額連增52個月創歷史新高，但是年增率8.38％，2019年3月以來新低，顯示建商較過去保守，在當前景氣不佳，開發與購地謹慎，因此，在土建融業務部分，將以地點佳、去化順利6都為主，對象以財務健全、殷實、所堆建案資歷佳、具一定規模的建商來承作；並審慎評估區域風險與市場變化，依照個別建商條件、資歷訂定合適利率。
彰銀也強調，目前房市交易將回歸自住型買家為主，自住型購屋剛性需求仍在，房貸策略持續聚焦自住型進一步爭取優質建商整批分戶貸款，同時配合財政部青年安心成家購屋貸款，以加強推展擴增市占率，並視市景氣與經濟情形，房貸營運量以成長3％為目標。