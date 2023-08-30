日職／王柏融纏鬥9球敲關鍵安！還不是要靠大王 火腿3:2險勝羅德
日本職棒北海道日本火腿鬥士隊今（30）日出戰千葉羅德海洋隊，台灣好手「大王」王柏融先發打8棒、指定打擊，他單場4打數1安打，但這支安打十分關鍵，帶動全隊氣勢，火腿7局上拿下2分超前，最終以3:2贏球，王柏融成為關鍵致勝功臣。
記者吳政紘/綜合報導
首打席敲出中外野飛球出局，不過第二打席他利用二壘強勁滾地球，結果中村獎吾漏球失誤，王柏融強運上壘，接下來王柏融在7局上打擊，纏鬥9球後敲出一壘穿越安打，王柏融從横山陸人手中敲出安打，接下來代打的郡司 裕也 、松本剛連續安打發威，讓火腿以3:1超前。
王柏融第四打席反而被鈴木 昭汰外角直球三振出局，他也沒有出棒，而火腿9局下推出守護神田中正義上場，結果他被角中勝也敲安，山口 航輝 也敲出右外野安打，佐藤 都志也高飛犧牲打追回1分，還好最後他仍守住勝利。
火腿先發投手Cody Ponce主投6局失1分，羅德隊洋投Luis Felipe Castillo6局失1分無責失，反倒是中繼的横山陸人吞下敗投。
王柏融上次敲安敲安已經是8月23日，在這中間他連續9打數未敲安，只有1次保送，打擊率也降到2成97。