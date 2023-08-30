孟耿如突發文「幸福快樂不容易」！停工2個月陪黃子佼近況曝光
黃子佼6月發生Me too爭議，停工在家休養2個月，孟耿如第一時間辭演新戲《省省吧！我家富貴發》，在家陪伴老公度過低潮，今（30）日孟耿如抒發心聲，字字句句充滿母愛，「希望未來的妳幸福快樂就好了，這樣的『就好了』好像不容易，但我們會努力的。」
記者羅凌筠/綜合報導
孟耿如分享育兒的日常，「當我拿起書來看，也會遞一本書給她，讓她知道現在是閱讀time（時間），不久之後她就會自己去書架上拿一本書了，雖然時間不長，但總覺得那一刻很舒服，不用太耗費力氣的陪她玩耍，卻也享有這樣寧靜的幸福。」她也希望下一代能幸福。
孟耿如2個月以來除了辭演新戲，也取消出席個人畫展的宣傳活動，近期她創立的香氛品牌，發生蠟燭瓶器破碎的客訴，孟耿如致上十二萬分的歉意，並表示先前已與玻璃工廠開會，在產品包裝附上提示小卡，讓消費者了解正確使用蠟燭的方式，平息消費糾紛。
而黃子佼送醫搶救後閉關至今，把自己剃成平頭關在臥室反省，他坦承曾經考慮變賣1.2億豪宅，遣散工作室所屬藝人，退出演藝圈謝罪，但是被恩師張小燕勸退，鼓勵他想好對策，繼續照顧團隊生計。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110