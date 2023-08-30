金星挺李玟槓上《中國好聲音》傳遭第7度封殺！本人氣炸：別瞎編
歌手李玟CoCo因生前被《中國好聲音》欺負的錄音檔流出，引發外界譁然。其中，力挺李玟的知名中國節目主持人金星，近期就被不少自媒體指出遭到其他節目「七度封殺」，還傳出因為沒有工作而暴瘦，健康狀況令人憂心。對此，金星氣到不行，直呼：「別瞎在那裡編！」
記者詹鎰睿/綜合報導
金星29日在微博貼出一家網路自媒體的報導「第7次被封殺，金星定居法國被偶遇，臉色滄桑身材暴瘦認不出。」驚悚又奇怪的標題，立刻讓金星發火，「放你的無聊屁吧！我回歐洲和我先生休個假，礙你啥事兒呀？」
金星解釋，她之所以要減肥瘦身，完全是為了回國後的舞台劇演出，「需拿出最好的狀態面對觀眾」，並痛批自媒體，「不懂就別瞎在那裡編！」後來金星再度PO文，「休假結束了，回去工作了！」並發出警告，「今日頭條那些無聊的自媒體們，如果再瞎編關於我的新聞，我見一個打一個，鍵盤蟲，Ｘ貨們！」
其實大砲型個性的金星，一直是中國網路媒體的關注人物。日前，《中國好聲音》爆發爭議時，金星更是第一位中國演藝圈跳出來力挺李玟的公眾人物，「CoCo咱不哭！善有善終，惡有惡報！我想在大地上畫滿窗子，讓所有習慣黑暗的眼睛都習慣光明。」