李心潔、鄭秀文、鄧麗欣「現身」金馬影展！台港影帝后談戀《愛》
▲李心潔（左圖）、鄭秀文、鄧麗欣（右圖右）等台港影帝后，參演金馬影展閉幕片《愛情城事》。（圖／金馬執委會）
記者黃雅琪/綜合報導
2023-08-30 20:18:56
2023台北金馬影展今（30）日公布本屆開、閉幕片。開幕片由金馬獎最佳新導演張吉安的新作《五月雪》（Snow in Midsummer），與金馬獎最佳美術、造型設計黃文英執導的首部電影《車頂上的玄天上帝》（Be with Me）同時榮膺。由曾寶儀監製的閉幕片《愛情城事》（Tales of Taipei），則集結多國導演拍攝，齊聚台港影帝后李心潔、林嘉欣、阮經天、陳淑芳、鄭秀文、鄧麗欣等人，共譜10段在台北展開的城市「情」緣。
馬來西亞新銳導演張吉安，2020年憑首部長片《南巫》獲金馬獎最佳新導演、影評人費比西獎與奈派克最佳影片。第二部劇情長片《五月雪》邀來馬來西亞演技派女星蔡寶珠與金鐘、金曲獎得主萬芳主演、鄭人碩跨海加持，以馬來西亞血染暴動「513事件」為背景，講述戲班班主和娘惹後裔兩代女性，橫跨近半世紀的故事。 ▲金馬獎最佳新導演張吉安新作《五月雪》，邀來馬來西亞演技派女星蔡寶珠（右）與金鐘、金曲得主萬芳（左）主演。（圖／金馬執委會） 曾以《海上花》、《刺客聶隱娘》，分別榮獲金馬獎最佳美術設計、造型設計的藝術指導黃文英。以家族故事為靈感的首部編導作品《車頂上的玄天上帝》，描述一名徬徨於情場、職場和家庭之間的女子，在返鄉照顧病重父親時，憶起兒時與阿公的相處點滴，透過橫跨3代家庭的信仰傳承和百年歷史，找回屬於自己的人生價值與情感依託。邀來侯孝賢監製，金鐘影后林依晨和周渝民、阮經天、張孝全談情飆戲。 ▲金馬獎最佳美術、造型設計黃文英執導《車頂上的玄天上帝》，邀來林依晨（左）與阮經天演出。（圖／金馬執委會） 由曾寶儀領軍監製的《愛情城事》，以台北城市為景，匯集張吉安、許承傑、殷振豪、黃綺琳、哈希德阿米、巴沃邱寧多傑、馬君慈等多位來自台灣、香港、馬來西亞、不丹、法國等國的導演，透過各自相異的創作視角，邀來鄭秀文、劉冠廷、李心潔、郭書瑤、鄧麗欣、蔡振南、阮經天、林嘉欣、張榕容、卡里姆萊克盧、林鉅、方郁婷、陳淑芳齊聚談情，展開10段跨越時間、年齡、性別、國籍甚至陰陽兩界的愛情樣貌。2023金馬影展將於11月9日至26日展開，10月27日晚間舉辦選片指南，10月28日下午1點於官網開始售票。 ▲2023金馬影展閉幕片《愛情城事》，邀集台港影帝后共譜10段在台北展開的城市「情」緣。（圖／金馬執委會）