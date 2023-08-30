沒踩房市地雷！開發金對中國總曝險降至1320億　總座：不會再增加

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凱基證券今年上半年稅後淨利37億元，較去年同期成長73%，其中海外獲利貢獻年成長率達650%。凱基證券多項業務表現維持市場領導地位，在股權及債券承銷市場名列第一；經紀市佔率達11.0%，也較去年同期增加。
凱基銀行今年上半年稅後淨利達30.1億元，中小企業放款及個人信貸業務與去年同期相比，年成長率達25%及21%。蘇銀凱基消費金融公司同樣表現亮眼，上半年獲利達人民幣2.02億元，年成長率達291%；日前凱基銀行董事會已通過參與增資案，隨著持股比例上升，未來可望持續挹注獲利表現。
中華開發資本上半年稅後淨利為16億元，且面對市場波動仍締造穩健表現，上半年整體投資報酬率8.4%。中華開發資本將持續提升資產管理規模，並發掘資產管理新模式，並發展策略產業生態圈，包含半導體、智慧製造、永續發展等關鍵產業。
至於開發金對中國曝險部位1320億元，其中中壽800億元、凱基銀312億元、開發資本106億元、凱基證券95億元，其中中壽對中國曝險包含投資建信人壽在內，凱基銀曝險包含蘇銀凱基消金公司轉投資。
開發金表示，凱基投信於今年7月正式升格成為開發金控全資持股之第一層子公司；此外，子公司中國人壽更名凱基人壽的專案計畫也已獲得保險局核准，未來開發金控將透過旗下多元業務平台，打造整合一致的品牌識別度，並專注執行集團核心策略，持續推動長期穩健發展。