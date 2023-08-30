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沒踩房市地雷！開發金對中國總曝險降至1320億　總座：不會再增加

▲開發金控今（30）日舉行線上法說會，並說明對中國總曝險部位。（圖／開發金提供）
▲開發金控今（30）日舉行線上法說會，並說明對中國總曝險部位。（圖／開發金提供）

記者顏真真／台北報導

開發金控今（30）日召開法說會，總經理龐德明也說明對中國總曝險金額1320億元，比去年底少了3成，對占總資產的比率僅3.67%，其中對中國房地產整體曝險僅79億元，而且沒有任何恒大、碧桂園、中植系集團的投資或授信相關曝險，也不會再提高對中國曝險。

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開發金今（2023）年上半年稅後淨利突破百億，達到新台幣101.01億元，每股盈餘為0.61元，其中子公司中國人壽今年上半年稅後淨利達49.3億元，持續穩健管理投資組合，上半年避險前經常性收益率為3.66%，較去年同期增加19個基本點，且專注於高價值商品並提升分期繳商品之市佔率，新契約價值利潤率也提升至34.3%。

凱基證券今年上半年稅後淨利37億元，較去年同期成長73%，其中海外獲利貢獻年成長率達650%。凱基證券多項業務表現維持市場領導地位，在股權及債券承銷市場名列第一；經紀市佔率達11.0%，也較去年同期增加。

凱基銀行今年上半年稅後淨利達30.1億元，中小企業放款及個人信貸業務與去年同期相比，年成長率達25%及21%。蘇銀凱基消費金融公司同樣表現亮眼，上半年獲利達人民幣2.02億元，年成長率達291%；日前凱基銀行董事會已通過參與增資案，隨著持股比例上升，未來可望持續挹注獲利表現。

中華開發資本上半年稅後淨利為16億元，且面對市場波動仍締造穩健表現，上半年整體投資報酬率8.4%。中華開發資本將持續提升資產管理規模，並發掘資產管理新模式，並發展策略產業生態圈，包含半導體、智慧製造、永續發展等關鍵產業。

至於開發金對中國曝險部位1320億元，其中中壽800億元、凱基銀312億元、開發資本106億元、凱基證券95億元，其中中壽對中國曝險包含投資建信人壽在內，凱基銀曝險包含蘇銀凱基消金公司轉投資。

開發金表示，凱基投信於今年7月正式升格成為開發金控全資持股之第一層子公司；此外，子公司中國人壽更名凱基人壽的專案計畫也已獲得保險局核准，未來開發金控將透過旗下多元業務平台，打造整合一致的品牌識別度，並專注執行集團核心策略，持續推動長期穩健發展。

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