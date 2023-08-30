山道猴子驚見二創亂象！「女主2」IG吸5萬粉 破6位數金額賣出了
《山道猴子的一生》動畫爆紅，後續卻引發二創亂象！自這部片以超寫實劇情爆紅後，許多粉絲自主創立了劇中人物的IG帳號，其中以女二型像的「@nanshe_______88」最紅，累積5萬多名粉絲，沒想到昨（29）日卻出現疑似是該帳號的初始經營者，爆料自己已經把帳號賣掉，金額更是高達6位數：「可以繳完大學4年學費」。
記者潘毅/綜合報導
早在《山道猴子》下集推出之後，IG出現大量二創劇情角色帳號時，作者「Eric Duan」就有透過YouTube社群頁面公開澄清，強調帳號都不是他開的IG帳號，對於這些粉絲的行為感到有趣，但他提醒有創意的觀眾「請大家在娛樂的同時注意自己的言行舉止，若產生糾紛他本人一概不負責」，Eric當時還特別提及「@nanshe_______88」這個帳號，為一位瘋狂粉絲自己開設，對方還有向他承認，「他跟大家互動有夠好笑，然後還一堆人約跑山跟外拍，大家冷靜一點」。
此外，作者Eric 從8月22日開始著手註冊商標，一口氣申請多件多類，橫跨了玩具機車、休閒服、皮夾、鋼筆、電動摩托車、文具零售批發等範圍。並在28日時的聲明中強調：「目前市面上沒有任何山道猴子相關商品是我出的。片中有少數文字、圖像屬於公共領域，這些東西我覺得有人做成商品我不介意，反正本來就很尬。但影片標題文字、人物全身圖像等創作物，我們已經展開商標權的申請，這也是為了日後推出周邊所做準備。」
沒想到作者最擔心的事情，依然發生了，昨（29）日有男網友在論壇Dcard上，以「我是山道女神nanshe，我把帳號賣掉了」為標題發文，在開頭就致歉，表示自己本來不打算販售帳號，但因為價錢實在太高了，「足以繳完4年大學學費還有剩、能減輕家裡負擔，所以還是決定賣出」。
在該男網友提供的「@nanshe_______88」帳號登入畫面中，也發現他有大小帳號，小帳內更充滿與幾位洽談買帳號者的對話內容，對方甚至表明價碼，2.5萬粉絲為5至7萬，若20萬粉絲甚至可以談到50萬，最後更表明願意以10萬收購。完整內容曝光後，引發大批粉絲撻伐，但也有一派人坦承「如果6位數，是我也賣」，目前D卡原文也已經刪除。
《NOWnews今日新聞》也聯繫IG帳號「@nanshe_______88」，截至截稿前未能獲得賣帳號相關事件的回應。