新北電競特展下周9月6日至8日登場 免費探索科技與娛樂饗宴
為了帶領民眾探索電競的無限潛能，展現新北市在硬體製造及電競產業發展優勢，新北市政府經濟發展局將於下周9月6日至8日在新北市政府市府一樓大廳舉辦「2023新北電競特展」，透過三大展區帶來無與倫比的電競體驗，完美結合科技與娛樂，展現新北電競政策的成果與能量。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府經濟發展局長何怡明表示，台灣在全球電競硬體市場佔據重要地位，新北市擁有眾多電競產業的優勢，包括「宏碁」、「微星」、「技嘉」、「HTC」、「威剛」等電競硬體及週邊設備大廠，以及「東森」、「民視」等媒體進駐，為新北的AI娛樂體驗注入活力。
何怡明說到，新北市府推動電競發展，於三重領先全台地方政府成立電競基地，透過專業設備實踐場域及開辦領先趨勢電競課程，至今培育超過3,000人次電競產業專才，並定期舉辦亞洲電競公開賽、電競親子營、ACG論壇等活動，推廣電競正向文化。
新北市政府經濟發展局說明，特展規劃「電競主舞台」、「電競時光迴廊區」及「電競時光迴廊區」三大主題展區；活動還有虛擬賽車、虛擬單車及展示各家廠商最炫、最酷的創新電競戰備及周邊，共同展示台灣電競產業的成果能量。
新北市政府經濟發展局提到，展覽期間還有限量好禮，只要完成一指定任務就有機獲得限量精美小禮；另外9月1至3日在板橋體育館還有搶先登場的「2023亞洲電競公開賽」，諸多精彩內容及好康邀請民眾前往同樂，想要追蹤最新活動資訊的民眾可關注新北金發局或新北電競基地臉書，感受電競世界的科技奧妙樂趣。