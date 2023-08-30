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新北電競特展下周9月6日至8日登場　免費探索科技與娛樂饗宴

▲新北電競特展規劃三大主題展區，包括電競主舞台、電競時光迴廊區及電競科技互動區。（圖 ／新北市政府經濟發展局提供）
▲新北電競特展規劃三大主題展區，包括電競主舞台、電競時光迴廊區及電競科技互動區。（圖 ／新北市政府經濟發展局提供）

記者吳嘉億／新北報導

為了帶領民眾探索電競的無限潛能，展現新北市在硬體製造及電競產業發展優勢，新北市政府經濟發展局將於下周9月6日至8日在新北市政府市府一樓大廳舉辦「2023新北電競特展」，透過三大展區帶來無與倫比的電競體驗，完美結合科技與娛樂，展現新北電競政策的成果與能量。

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新北市政府經濟發展局長何怡明表示，台灣在全球電競硬體市場佔據重要地位，新北市擁有眾多電競產業的優勢，包括「宏碁」、「微星」、「技嘉」、「HTC」、「威剛」等電競硬體及週邊設備大廠，以及「東森」、「民視」等媒體進駐，為新北的AI娛樂體驗注入活力。

何怡明說到，新北市府推動電競發展，於三重領先全台地方政府成立電競基地，透過專業設備實踐場域及開辦領先趨勢電競課程，至今培育超過3,000人次電競產業專才，並定期舉辦亞洲電競公開賽、電競親子營、ACG論壇等活動，推廣電競正向文化。

新北市政府經濟發展局說明，特展規劃「電競主舞台」、「電競時光迴廊區」及「電競時光迴廊區」三大主題展區；活動還有虛擬賽車、虛擬單車及展示各家廠商最炫、最酷的創新電競戰備及周邊，共同展示台灣電競產業的成果能量。

新北市政府經濟發展局提到，展覽期間還有限量好禮，只要完成一指定任務就有機獲得限量精美小禮；另外9月1至3日在板橋體育館還有搶先登場的「2023亞洲電競公開賽」，諸多精彩內容及好康邀請民眾前往同樂，想要追蹤最新活動資訊的民眾可關注新北金發局新北電競基地臉書，感受電競世界的科技奧妙樂趣。

▲電競科技互動區將展示虛擬自行車、虛擬賽車，讓玩家享受前所未有的沉浸式體驗。（圖 ／新北市政府經濟發展局提供）
▲電競科技互動區將展示虛擬自行車、虛擬賽車，讓玩家享受前所未有的沉浸式體驗。（圖 ／新北市政府經濟發展局提供）

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