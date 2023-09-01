未來少女／幻藍小熊陣容揭密！容容介紹心茗加入 于傳勇讚撿到寶
組織偶像團體是一門玄學，在經紀公司挑選過程，歷經天時地利人和的條件下才能組成一個團，現今女團選人思維不再是將擅長唱歌、跳舞的人湊在一起訓練，而是透過市場研究了解娛樂圈需要的風格，設定好人數、專長，再去找尋不同擔當的合適人選。天空娛樂于傳勇透過介紹、上網挑選的方式，組成一個能唱歌、能Rap、能跳舞、能創作的9人女團幻藍小熊，他透露團中的ACE王牌XXIN心茗是隊長容容介紹的，沒料到她能Rap、跳舞又強，感覺像是「撿到寶了」。
記者江芷稜／專訪
天空娛樂從高雄起家，于傳勇經營的「舞客星」舞蹈教室，為中南部孕育不少舞蹈高手，包括自《原子少年》脫穎而出的「U:NUS」成員蔡承祐，他認為自己挑選的方式有點像韓團的第一、二代，旗下有培訓2、3年的學生，但抱有星夢的少女大多憧憬前進韓國的夢想，要把好的人才留在台灣並不容易，所以像星探一般上網尋找合適的人選，再約本人面試。
幻藍小熊裡除了媛媛、Vicky是舞客星成員，Ayeon是韓國製作人的優秀學生，容容則是翻跳韓團舞蹈很有味道被相中；Bido是于傳勇好朋友的女兒，認識時她在北京當練習生，自己會上傳唱歌、跳舞影片到網路上，實力相當優秀，遇到不錯的選手，他就耐心等待她回台灣；而采甄、毓則是抖音上擁有眾多粉絲的舞蹈博主，魅力不在話下，在他遍尋優秀Raper時，隊長容容推薦參加過《青春有你2》的XXIN心茗，這個實力堅強的組合就完美誕生了。
全能的心茗表演經驗較豐富，是隊上能力最全面的成員，Ayeon、媛媛、Bido擅長唱歌，毓、Vicky、容容則是舞擔，加上可愛活潑的Nico、采甄，9個人各司其職，連身高都是完美搭配，讓幻藍小熊跳舞整齊一致，觀賞表演時堪稱視覺享受。
于傳勇說，要當一個好歌手不能放棄創作，一定要會個樂器、會寫詞也好，所以訓練會安排寫詞課程，像媛媛就是很聽話的小孩，這幾年一直努力學習創作。其實，《未來少女》緋紅魅影裡年僅15歲的成員香蘭及幽靈水晶的13歲美眉昀靚，都是出自舞客星體系，沒有入選幻藍小熊的原因，一個是太高，一個是看起來年紀太小，只好忍痛捨棄。
于傳勇大力稱讚香蘭唱跳實力不錯，是一個很優秀的孩子，但是身材較高䠷，考量團隊一致性沒有挑選她入團，「很多人問我為何不留著，但現在她們有機會，為何不給別人，我沒有能操作的空間，不能讓她失去機會，被一個有實力的老師斐立普看上，也是認可我們的小孩，就讓她去吧！」不願為了利益犧牲女孩們的發展，這點也讓大剛覺得佩服。
beanfun! 未來少女熱力應援站 9/4-17 粉嫩快閃👉 https://bean.fun/EJpZp