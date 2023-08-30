大S自立門戶「尾牙才通知王偉忠」！小S認了還被臭罵：妳這個俗辣
大S徐熙媛與小S徐熙娣，過去都是「電視教父」王偉忠旗下藝人。姊妹倆直到2010年才選擇離開，並開設「大象娛樂」自立門戶。近期，王偉忠上節目時就爆料，當時大小S是在尾牙當天才跑來跟他說，結果整個過程，小S超級沒膽都在旁邊沒講話，讓他忍不住開罵：「妳這個俗辣！」
記者詹鎰睿/綜合報導
王偉忠日前上節目《小姐不熙娣》與情同父女的小S聊到當初往事，小S回憶，當時曾被王偉忠飆罵過，「妳這個俗辣！」原來姊妹倆當時想要離開王偉忠公司自立門戶時，全程都由大S在談，結果王偉忠反過來問小S，「妳也是這麼想嗎？」緊張又害怕的小S僅點頭回應「嗯！」下秒王偉忠才會立刻罵她。
王偉忠笑著解釋，其實大小S是尾牙那一天跑來跟他說，讓他相當錯愕，但他透露，只要大S有人生目標或有計畫時，小S一定都會說好，「大S那天講得頭頭是道，我那天腦袋瓜就轟，我想今天是尾牙，不要講這個好不好，我都可以談嘛」，結果他就瞄到小S的眼睛不斷狂眨。
王偉忠表示，所以他就半開玩笑地問小S，「妳有甚麼看法呢？」可是小S的眼睛依舊狂眨，這才讓王偉忠忍不住罵她「俗辣！」後來雙方不僅不會尷尬，大小S自立門戶後，還與王偉忠合作《康熙來了》經典節目。最後王偉忠更講出金句，「風平浪靜固然一帆風順，但是乘風破浪更能夠酬心壯志。」來勉勵其他藝人後輩。