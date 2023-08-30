56歲軍中情人方季惟母胎單身！曾自爆沒親過男生　小S驚：真女神

新好男孩尼克「爆多次侵犯」！17歲腦麻女受害　他駁斥：想摧毀我

▲「新好男孩」成員尼克卡特遭控多次侵犯，當中還包括17歲罹病女粉絲，面對相關指控尼克全盤否認。（圖／翻攝自尼克卡特Instagram）
▲「新好男孩」成員尼克卡特遭控多次侵犯，當中還包括17歲罹病女粉絲，面對相關指控尼克全盤否認。（圖／翻攝自尼克卡特Instagram）

記者黃雅琪/綜合報導

美國流行音樂團體「新好男孩」成員尼克卡特（Nick Carter），近日被化名「A.R.」的女性指控，15歲時被尼克灌酒、餵藥後侵犯得逞；對此，尼克透過律師駁斥控訴。其實尼克遭控侵犯已經是第3次，前2次則是美國女歌手梅莉莎舒曼、患有自閉症及腦性麻痺的女粉絲夏儂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲新好男孩成員尼克（左）遭指控強暴梅麗莎。（圖／翻攝自臉書，2017.11.22）
▲新好男孩成員尼克卡特（左）遭指控侵犯歌手梅莉莎。（圖／翻攝自尼克卡特、梅莉莎舒曼臉書）
綜合外媒報導，化名「A.R.」的女子指控，2003年她年僅15歲時，尼克卡特在遊艇、公車等地，對她灌酒、餵藥後強行發生性行為。尼克律師表示，該女在20年前就曾經提告過，當時因為罪證不足而駁回；如今再次提告，尼克透過律師反駁，認為對方是在利用「#MeToo運動」，想要將他推到鎂光燈下摧毀。

▲尼克卡特明年2月將隨新好男孩來台灣開唱。（圖／翻攝自Nick Carter IG）
▲「新好男孩」成員尼克卡特，3度被控侵犯他人。（圖／翻攝自尼克卡特Instagram）
尼克卡特3度捲入性醜聞！2017年，美國女歌手梅莉莎舒曼曾提及，當時經紀人想炒新聞，要求她與尼克約會，有一回她與其他友人到尼克家聚會時，尼克在房內侵犯她，後來經紀人要求她息事寧人，因為尼克擁有強大的法律團隊。

2001年，患有自閉症及腦性麻痺的女粉絲夏儂表示，17歲時在演唱會後等待偶像簽名，被尼克誘騙到巡演巴士侵犯，事後害她染上性病，還威脅她說出此事的話，會動用所有關係要「毀掉她的生活」。上述指控，尼克則是全盤否認。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

《黑豹2》男星遭控侵犯！下令封口女音樂人　他反擊：你情我願

奧斯卡影帝凱文史貝西遭控「侵犯4男」！纏訟6年獲判無罪當場落淚

《月老》攝影周宜賢遭控侵犯女實習生　堅決否認「爆料內容扭曲」

《八尺門的辯護人》黃健瑋捲#MeToo神隱！女星爆與他拍床戲過程

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問