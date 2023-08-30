新好男孩尼克「爆多次侵犯」！17歲腦麻女受害　他駁斥：想摧毀我

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尼克卡特3度捲入性醜聞！2017年，美國女歌手梅莉莎舒曼曾提及，當時經紀人想炒新聞，要求她與尼克約會，有一回她與其他友人到尼克家聚會時，尼克在房內侵犯她，後來經紀人要求她息事寧人，因為尼克擁有強大的法律團隊。
2001年，患有自閉症及腦性麻痺的女粉絲夏儂表示，17歲時在演唱會後等待偶像簽名，被尼克誘騙到巡演巴士侵犯，事後害她染上性病，還威脅她說出此事的話，會動用所有關係要「毀掉她的生活」。上述指控，尼克則是全盤否認。
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