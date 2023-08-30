團客民宿退房「狂掃18物」！連腳踏墊都消失　老闆怒：只拿回一半

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沒想到近期來了一團客人共訂了3間房，但在退房後，這些人卻把房間內所有浴巾、毛巾、腳踏墊共18件全部都帶走。老闆發覺後也立刻打電話給客人：「你們是不是不小心帶走了，這些都不是一次性用品要送回來」。
後來客人真有把東西送回來，但卻是在沒通知的情況下，直接把毛巾等物隨手丟在客廳，而數量還是只有總數的一半。這讓老闆不禁感嘆：「有這麼缺嗎⋯ 你們住房都有登記資料，隨意帶走非一次性用品的客人是不是都不怕被求償的呢？」
遭遇曝光後，立刻引發許多旅客感嘆「浴巾誤拿就算了，腳踏墊⋯說不過去」、「太扯了吧！行李塞這些不覺得很佔空間嗎」、「給他警局報案偷竊，讓它留案底」；也有同業在下方表示「別小看台灣人，今天才遇到把1000CC罐裝全新洗髮精跟沐浴乳清空帶走的，我也覺的傻眼，客人很缺錢嗎」。
其實飯店業者公開最容易被順手牽羊的「物品排行榜」Top 5大公開，第1名是床邊鬧鐘，還有飯店提供的睡衣、浴袍、浴巾、毛巾，第5名則是瓷器茶杯。不能帶走的東西被拿走，飯店會在第一時間通知客人支付費用。
此外，環保署日前也公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，將從2025年起，宿業者不得提供容量小於180毫升的洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液；梳子、牙刷、牙膏等個人衛生用品則不得主動陳列，消費者若忘記自備或有需求仍可向業者洽取，估計有1萬4500家業者將受影響。