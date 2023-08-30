先架後鬥？胡錦濤「被離席」以來生死成謎 傳美媒已著手寫訃告
去年10月中共二十大期間，前中國國家主席胡錦濤神秘「被離席」的畫面掀起外界臆測，當時他因不明原因被架走讓分析人士認為這是中國國家領導人習近平消滅「團派」的重要象徵，且其後除了出面江澤民的告別式外行蹤成迷生死未卜；近日，中國知名時政評論員鄧聿文指出，有美媒準備替胡錦濤寫訃告，中國社群平台上更陸續出現平台整治準備將頁面改為黑白畫面的討論，胡錦濤的生死相關話題再度掀起討論。
國際中心楊智傑／綜合報導
距離中國前任領導人胡錦濤上次出現在公眾面前，已經是2022年12月5日的已故中國領導人江澤民告別式，再後來中國政府舉辦的官方追悼大會上，胡錦濤卻已不再現身。高齡80歲的胡錦濤從此生死成謎，甚至有不少「胡錦濤已過世」的傳聞流出。
數度向外媒投稿評論中國時政的評論員鄧聿文日前就指出，「看來胡錦濤是真不行了，某美國主流媒體要準備給胡寫訃告，今天問我如何評價他」。不僅如此，最近也有不少中國網友發現各社群軟體針對頁面進行整治，不僅瀏覽頁面時介面改以黑白方式呈現，就連短影音軟體「抖音」的按讚圖示也由愛心轉變為蠟燭圖示。
這類大規模「默哀」的舉動，往往都是重大天災或重要領導人逝世才會出現的措施，被認為是遭習近平拔除羽毛、清除團派勢力的胡錦濤自上次出現後，身體狀況消息便成為不少觀察人士時常提出的關鍵，如今中國政府隻字不提，分析人士認為其舉止之間似乎已經透露了有重要的事已經發生。