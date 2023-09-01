未來少女／幻藍小熊合宿、設禁愛令！于傳勇笑稱：不能相信任何人

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幻藍小熊成員平均年齡18歲，僅23歲的Ayeon、22歲的XXIN心茗、23歲的容容成年，老闆于傳勇、大剛有共識就是希望女孩們不要談戀愛，于哥笑說：「禁愛令一定要有的理由是，不能相信任何人，尤其不能相信男生，不過講歸講，有幾個女孩都已經成年了，但未成年人就不要去想像，現在公司公布有禁愛令，再去聯絡她們的男人就不是男人了，這是擋她前途的人。」
大剛委婉解釋，他們都把團員當成自己的孩子，試想女兒在這個小小年紀，不會希望她談戀愛，談戀愛是美好的事情，但它也會有傷心的一面，如果成員失戀了，可能無法全心在工作上面，就像上台前男友突然說分手，她們的成熟度可能無法處理這些問題，寧可勸她們不要戀愛。
于傳勇與大剛都各有2個女兒，懂得女孩的心理，組成一個女團就像一次多了9個女兒，大剛認為，要用技巧和她們說話，溝通事情要說清楚原因，不能只是下一個指令，一起觀看《未來少女》首播時，他驚覺到這其實是女孩們第一次上電視，「因為幻藍小熊成員太優秀，會讓人忽略她們其實只是孩子，初登台彩排時找不到鏡頭，金姐很生氣，她們在我們面前大哭，有時候我們會忘記她們對表演並不老練，都還是新人，她們雖然很菜，但是展現本性很可愛」。
大剛打趣說自己屬於嘮叨型老闆，成員有時會逃避他的眼神，深怕遇見他的時候就會被呼喚過來聊天，還會故意拿手機拍他訓話的樣子，不過他相信自己的叮嚀，女孩們都有聽進去，「所有團員都在我面前哭過一輪，每個人都會有心裡的壓力或擔心的事情，比較脆弱的東西」，宛如父女般的交流時間，能讓彼此開誠布公，產生百分百的信任，他覺得這些相處過程累積起來的感性時刻，帶點無奈或嘻鬧的感受，是最讓人感動的地方。
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