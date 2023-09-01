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未來少女／幻藍小熊合宿、設禁愛令！于傳勇笑稱：不能相信任何人

▲ 幻藍小熊成員平均僅18歲，所以公司下了禁愛令，希望她們專心在演藝事業上。左起為Ayeon、媛媛、毓、采甄、Nico、Vicky、Bido、容容、XXIN心茗。（圖／天空娛樂提供）
▲ 幻藍小熊成員平均僅18歲，所以公司下了禁愛令，希望她們專心在演藝事業上。左起為Ayeon、媛媛、毓、采甄、Nico、Vicky、Bido、容容、XXIN心茗。（圖／天空娛樂提供）

記者江芷稜／專訪

由天空娛樂推出的女團「幻藍小熊」，在選秀節目《未來少女》表現亮眼，創辦人于傳勇出自韓國培訓體系，訓練方式較為嚴謹，除了讓團員集體合宿，排定密集的跳舞、歌唱、創作課程之外，也有設立軟性禁愛令，苦口婆心勸誡少女們不要太早談戀愛，專心投入訓練，不要讓戀愛成為未來發展的阻礙。

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▲天空娛樂的創辦人于傳勇（右）與投資者大剛，經常花長時間討論幻藍小熊的發展規劃。（圖／天空娛樂提供）
▲天空娛樂的創辦人于傳勇（右）與投資者大剛，經常花長時間討論幻藍小熊的發展規劃。（圖／天空娛樂提供）
幻藍小熊從3月起開始合宿生活培養默契，每天再到公司集體訓練8到10小時，原本還有周休二日，在《未來少女》節目錄製後就全心投入練習，也有人將學業改成自學方式。曾是歌手的投資者大剛認為，藝人不怕練習過於嚴厲，而是怕沒有機會，感到徬徨無助，「我永遠忘不了沒有通告、訓練的日子，公司跟你說共體時艱，要你自己去練習，內心非常無助，當她們來到這邊可以有所獲得、學習，在身體上能負荷的時候，我認為是一件很幸福的事」。

▲《未來少女》「GENBLUE 幻藍小熊」受邀到《FIBA世界盃2023熱身賽》演出，XXIN（左起）、Ayeon、毓、Bido、許媛媛。（圖／天空娛樂提供）
▲幻藍小熊從3月起開始合宿，讓她們培養默契。XXIN（左起）、Ayeon、毓、Bido、許媛媛。（圖／天空娛樂提供）
幻藍小熊成員平均年齡18歲，僅23歲的Ayeon、22歲的XXIN心茗、23歲的容容成年，老闆于傳勇、大剛有共識就是希望女孩們不要談戀愛，于哥笑說：「禁愛令一定要有的理由是，不能相信任何人，尤其不能相信男生，不過講歸講，有幾個女孩都已經成年了，但未成年人就不要去想像，現在公司公布有禁愛令，再去聯絡她們的男人就不是男人了，這是擋她前途的人。」

▲于傳勇（前）把幻藍小熊成員們都當成自己的孩子，希望她們專心在演藝事業上。（圖／天空娛樂提供）
▲于傳勇（前）把幻藍小熊成員們都當成自己的孩子，希望她們專心在演藝事業上。（圖／天空娛樂提供）
大剛委婉解釋，他們都把團員當成自己的孩子，試想女兒在這個小小年紀，不會希望她談戀愛，談戀愛是美好的事情，但它也會有傷心的一面，如果成員失戀了，可能無法全心在工作上面，就像上台前男友突然說分手，她們的成熟度可能無法處理這些問題，寧可勸她們不要戀愛。

▲ 幻藍小熊成員實力堅強，剛組團就擁有不少粉絲擁護。左起為XXIN心茗、Vicky、Nico、采甄、Bido、毓、媛媛、Ayeon、容容。（圖／天空娛樂提供）
▲幻藍小熊成員實力堅強，剛組團就擁有不少粉絲擁護。左起為XXIN心茗、Vicky、Nico、采甄、Bido、毓、媛媛、Ayeon、容容。（圖／天空娛樂提供）
于傳勇與大剛都各有2個女兒，懂得女孩的心理，組成一個女團就像一次多了9個女兒，大剛認為，要用技巧和她們說話，溝通事情要說清楚原因，不能只是下一個指令，一起觀看《未來少女》首播時，他驚覺到這其實是女孩們第一次上電視，「因為幻藍小熊成員太優秀，會讓人忽略她們其實只是孩子，初登台彩排時找不到鏡頭，金姐很生氣，她們在我們面前大哭，有時候我們會忘記她們對表演並不老練，都還是新人，她們雖然很菜，但是展現本性很可愛」。

大剛打趣說自己屬於嘮叨型老闆，成員有時會逃避他的眼神，深怕遇見他的時候就會被呼喚過來聊天，還會故意拿手機拍他訓話的樣子，不過他相信自己的叮嚀，女孩們都有聽進去，「所有團員都在我面前哭過一輪，每個人都會有心裡的壓力或擔心的事情，比較脆弱的東西」，宛如父女般的交流時間，能讓彼此開誠布公，產生百分百的信任，他覺得這些相處過程累積起來的感性時刻，帶點無奈或嘻鬧的感受，是最讓人感動的地方。

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