未來少女／幻藍小熊不怕被說太韓風！于傳勇自豪：我們的詞很厲害
▲ 幻藍小熊成員實力堅強，剛組團就擁有不少粉絲擁護。左起為XXIN心茗、Vicky、Nico、采甄、Bido、毓、媛媛、Ayeon、容容。（圖／天空娛樂提供）
記者江芷稜／專訪
2023-09-01 10:10:00
韓國偶像團體熱潮風靡全世界，獨特舞蹈搭配洗腦旋律及通用全世界的英文歌詞，帶動青少年模仿風氣，在台灣翻跳韓風舞蹈盛行，去年《原子少女》邀請韓籍華僑的音樂製作人于傳勇與領導的ATUNES團隊協助製作音樂，將這股特色注入台灣，果然大受歡迎，主題曲〈原來的少年〉、〈Bad Bad Love〉、〈小丑的制服〉都是出自他們的創作。今年于傳勇自組女團「幻藍小熊」參加女團選秀節目《未來少女》，也是6團裡最具韓風的一團，不過，于傳勇認為這是他習慣的樂風，並非刻意模仿或抄襲，更自豪團員寫詞內容很不錯，慢慢會走出自己的風格。
VIDEO 每個綜藝節目都有其背後企劃的理念，去年《原子少年》將80位少年依照不同特色、專長分成8大星球，特殊賽制引起熱烈討論，今年《未來少女》則以6種不同顏色水晶，區分為成熟性感的緋紅魅影、女力展現的日光之橙、青春活力型的薄荷水晶、潮流可愛風的幻藍小熊、電子AI風的紫月光、高級時尚感的黑曜精靈，突顯每一隊的風格差異，也會給予每個女團建議參考的概念與對象。 ▲ 天空娛樂的創辦人于傳勇與老婆金智湖都是韓國人，製作音樂自然有韓風氣息。（圖／NOWnews資料照） 而來自於韓國又精通中文的于傳勇，身為一名成功音樂製作人，已經掌握群眾口味，在製作音樂方面佔有優勢，不過也有人認為幻藍小熊曲風太偏向韓風，他對此並不在意，主張自己是韓國人，習慣吃飯一定要有泡菜，音樂自然也會偏韓風，這也是他們團隊的創作在《原子少年》受歡迎的原因之一， ▲天空娛樂的老闆于傳勇（右起）、大剛認為幻藍小熊有自己的特色，並非複製韓團。（圖／天空娛樂提供） 「我不是學韓國，我本來就是這樣子，這跟抄襲、學他們沒有關係，這是很單純的一件事情」，比賽就是遵循製作單位的建議，盡力融入應有的元素，沒有要複製其他人的想法。 面臨網路上各種多元的看法，有讚賞有批評，于傳勇認為比賽只是幻藍小熊的一個開始，慢慢地往節目看下去，就會發現她們的特色，尤其是團員能夠創作詞曲，寫出自己的風格，「你看我們的詞，寫得真的很厲害，這是我覺得韓國跟台灣歌曲最大的差異，我已經看了40、50遍，看詞的時候都沒有想到韓團，自己沒有這樣的感覺」，而比賽結束後才是女團真正的開始，希望網友可以慢慢觀察幻藍小熊的改變，不必太早下定論。 ▲幻藍小熊剛出道已經擁有不少粉絲。（圖／天空娛樂提供） beanfun! 未來少女熱力應援站 9/4-17 粉嫩快閃👉 https://bean.fun/EJpZp