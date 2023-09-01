未來少女／幻藍小熊人氣逆轉奪冠！于傳勇幕後金主竟是男團主唱

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回憶起初相識那天，兩人印象深刻，當時聽聞過許多娛樂圈投資案的大剛，原以為這次見面跟往常差不多，內心帶著些許戒心，相約在飯店見面談合作，他躺在沙發上自顧自地滑手機，漫不經心聆聽于傳勇暢談未來的規劃，沒想到越聽越有興趣，經過多次深入討論，決定成為天空娛樂的股東，後來經過同一間飯店，他發了張自拍照傳給于傳勇，被取笑說初見面躺在沙發上模樣更高傲，談起這段往事彷彿歷歷在目地笑了起來。
曾是創作男團COLOR主唱的大剛，當初以藝名小剛與可樂組團，演唱《痞子英雄》電視劇主題曲〈無賴正義〉走紅，私下家裡經營杏鮑菇事業，背景堪稱是擁有雄厚經濟實力的富二代，當年男團解散後，一直有個開音樂公司的夢想，現在正值時機成熟的時候，既懂音樂又有商業頭腦的大剛，正好遇上需要資金挹注的于傳勇，雙方一拍即合，成立了天空娛樂。
「我很感動的地方是他把這些藝人當作自己的孩子栽培，其實像他這樣的人在這圈子是很危險的，有點像是誤入森林的小白兔。」
就像愛情故事都有兩個視角，大剛形容于傳勇擅於製作音樂，把《原子少年》的藝人們都當成自己的孩子培養，且在高雄成立「舞客星」舞蹈教室，培養中南部的優秀訓練生，就像在演藝沙漠裡打造出一方綠洲，這點讓他非常感動。不過于傳勇對於商務、廣告代言這塊比較不熟悉，且個性心直口快，在台灣演藝圈就像「誤入森林的小白兔」，「于哥非常直爽，像這樣的一個人，他以為缺的只是錢，其實更缺人情世故與Social的部分，我能為他做的更多」。
走進天空娛樂的辦公室，白板上記錄著密密麻麻的工作時程，包括比賽規劃、廠商合作、活動接洽，顯示著兩位主事者對9位少女們的細心安排，說起工作分配，于傳勇大笑說「我是男生，他是女生」，音樂、編舞、培訓等練習生專業都由他跟老婆、編舞老師金智湖負責，個性圓融的大剛擅長與廠商溝通，洽談廣告，負責對外商務的部分。有時候于傳勇會天外飛來一筆，認為某首歌可以當作商品廣告曲，就讓大剛去接洽，拉攏更多贊助進來。于傳勇成立公司之初，原本預定需要6000萬元資金，在大剛提議之下，陸續找了幾位股東加入，籌措了上億元資金。
「任何藝人與製作物也好，本質是最重要的，很多人認為要宣傳、一砲而紅啊，我不在乎這些，好的東西自然會發光，只是它的時機早晚而已。」
創作歌手出身的大剛，對於音樂專業有涉略，卻更全然信任于傳勇，他強調就是因為自己懂音樂，才知道他們有多厲害、專業，玩創作樂團的概念跟偶像團體完全不一樣，「偶像團體會這麼不好做，是因為從頭至尾它必須是有所關聯的，你要有一首適合跳舞的歌，再用歌曲去做好的編舞，再讓優秀藝人表現這個舞蹈，這個與一般音樂創作思維不一樣，它必須做一個很好的橫向整合」。
大剛認為比起對外宣傳，藝人與製作物的本質更為重要，「很多人認為做很多宣傳、一砲而紅啊，我不在乎這些，好的東西自然會發光，只是它的時機早晚而已，所以我希望于哥跟金姐可以非常專注在音樂跟舞蹈上面，這樣我們的成功機會更大」，所以他在專業部分給予製作人完全信任，自己去處理對方不擅長的事務，這就是夥伴合作的意義。
大剛感慨的說，以自己當歌手的經驗，過去這麼多年來台灣的練習生環境未能臻於成熟，天空娛樂有決心想要從基層做起，讓唱跳歌手的基礎變得紮實，希望透過《未來少女》比賽考驗，讓這個大環境變好，一起把市場做大。
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