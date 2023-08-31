伊達利亞襲佛州！當地逾百年最強颶風　喬治亞、南北卡也遭殃

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綜合美國《有線電視新聞網》（CNN）等外媒報導，伊達利亞是125年來，登陸佛州大本德地區（Big Bend region）的最強颶風，最大風速達到每小時201公里，導致佛羅里達州和喬治亞州數十萬人斷電，多處傳出淹水、土石流，並有2名汽車駕駛在「與降雨有關」的車禍中喪生。
拜登總統強調，伊達利亞是氣候危機一個最新的例子，環顧四周，歷史性的洪水、乾旱、酷熱、野火，都給包含美國在內的國家，造成以前從未見過的嚴重損失；為了因應災損，聯邦政府已準備好調動各州所需的聯邦資源，並動員逾1500多名聯邦人員、540多名城市搜救隊人員協助救災。
佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）30日表示，重災區泰勒縣斯坦哈奇村（Steinhatchee）傳出有人趁火打劫，警告州政府不會容忍任何人趁天災打家劫舍，後續將採取法律追責行動。
報導並指出，在登陸佛州前，伊達利亞曾有一段明顯的快速增強期，耶魯大學氣象與颶風專家馬斯特斯（ Jeff Masters）表示，最新研究指明，海洋溫度每上升1攝氏度，颶風風速可能就會增加4%至5%，從而使風暴的破壞潛力增加40%至50%，因為風暴會從大量溫暖的海水中汲取熱量，並將熱量進一步轉化為風力。
喬治亞州、北卡羅來納州、南卡羅來納州已為伊萊利亞來襲積極備戰，北卡州長庫珀（Roy Cooper）敦促居民儲備物資、遠離被洪水淹沒的道路：「我們抱最好的希望，但也做好最壞的準備」。南卡州長麥克馬斯特（Henry McMaster）則表示，他認為這場風暴應該不至於像之前的颶風那麼嚴重，不過仍提醒居民不要掉以輕心。