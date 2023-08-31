對高嘉瑜感到失望！館長批「護航賴品妤」 封嘴不敢談綠電
網紅「館長」陳之漢，時常在網路上針砭時事，也多次出席相關政治活動表達立場，30日晚間他開直播時提到，他看到民進黨立委高嘉瑜為賴品妤護航，「我覺得失望」，直言我們選的民意代表，應該是替民意說話，而不是替黨意說話。
記者林莞茜／綜合報導
民進黨立委賴品妤先前在活動中，疑似因遭到中天記者追訪而不慎跌倒自摔，雙方各執一詞，引發輿論。民進黨為此發聲明譴責，中天新聞憤而對賴品妤及民進黨提出刑事及民事訴訟。
針對此事，高嘉瑜表示「確實會令人心疼」，而她也在事發後給賴品妤加油打氣，並留言送暖，但此舉也引來網友熱議，館長也不滿，更是在直播中提到，對於高嘉瑜近來在政論節目上不敢提綠電、居住正義、司法改革等「封嘴」行為覺得失望，館長說「當初人民支持高嘉瑜，不是因為她愛唱歌，而是因為她會在質詢的時候，講出人民的心聲」。
館長表示在節目上護航賴品妤，「幾百億、幾百億的貪，她啞巴啊！」，館長直言，身為民意代表應該為人民講話，不論黨做出什麼樣的指示，始終要站在人民這一邊，如果要被黨開除，就跳出來自己選，不需要依靠民進黨的光環，「今天我們選的是民意代表，不是黨意！」