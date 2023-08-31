美網／Djokovic強勢闖進第3輪！3:0輕鬆過關 生涯第24冠又近一步
塞爾維亞名將「喬帥」Novak Djokovic在美網次輪以6:4、6:1、6:1擊敗西班牙選手Bernabe Zapata Miralles，晉級到賽會第3輪，接下來將和同胞Laslo Djere來爭奪16強門票。
記者黃建霖/綜合報導
Djokovic今年已拿下澳網和法網兩座大滿貫冠軍，溫網也搶下亞軍，本屆美網他不但要來挑戰連4大滿貫賽晉級決賽，而且也依舊要再度來衝擊生涯第24冠。
曾3度拿下美國網球公開賽冠軍的Djokovic表示：「我已經 36 歲了，來到紐約打比賽已超過20年了，但我仍然渴望在這個球場上打出最好的成績。」
無論最終是否能奪冠，這位36歲的網壇巨星將確定在之後重返世界第一。不過他和西班牙新生代好手、現任球王Carlos Alcara在男單決賽潛在的對決，仍然讓人十分期待。
而在另一場男單賽事，則出現大種子球員意外落馬的情況，第7種子Stefanos Tsitsipas延續了自己過往在美網糟糕的成績，在5盤大戰中不敵21歲的瑞士資格賽選手Dominic Stricker。個人生涯參加過6次美網，從未突破第3輪。