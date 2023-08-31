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國道「解放雙手」！特斯拉男低頭看書、超扯畫面曝光　網友怒炸了

▲一名開著特斯拉的駕駛，疑似開啟自動輔助駕駛功能，竟在國道上「解放雙手」，直接拿著一本書在閱讀，離譜行徑讓眾多網友都傻眼。（圖／翻攝國道公路警察局臉書）
▲一名開著特斯拉的駕駛，疑似開啟自動輔助駕駛功能，竟在國道上「解放雙手」，直接拿著一本書在閱讀，離譜行徑讓眾多網友都傻眼。（圖／翻攝國道公路警察局臉書）

記者林盈君／綜合報導

本月30日，臉書粉專「國道公路警察局」PO出一張照片，一名開著特斯拉的駕駛，疑似開啟自動輔助駕駛功能，竟在國道上「解放雙手」，直接拿著一本書在閱讀，離譜行徑讓眾多網友都傻眼，紛紛斥責此舉「太危險」，國道警察也指出，即使開啟駕駛輔助系統，行駛中應隨時注意前方動態「雙手仍需緊握方向盤」如發生緊急狀況時，才能採取適當反應。

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國道警察對此強調「輔助駕駛不等於全自動駕駛」，並指出，目前越來越多新車配備先進駕駛輔助系統(ADAS)，現有系統可以輔助駕駛人處理駕駛環境的變化，以減輕駕駛人的負擔，但是駕駛人仍然需要注意行駛環境，隨時視情況控制車輛，並非交由車輛電腦「自動駕駛」。

更提到，即使開啟駕駛輔助系統，行駛中應隨時注意前方動態，雙手仍需緊握方向盤，如發生緊急狀況時，才能採取適當反應。若於駕駛途中感到疲累或注意力無法集中時，可前往鄰近服務區或就近交流道駛離國道，稍作休息後再繼續行駛，以維護他人及自身行車安全。

最後，國道警察表示，該駕駛行為已屬「危險駕車」，除吃上罰單之外，還將被吊扣牌照6個月，並呼籲駕駛勿罔顧自身及他人安全。


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