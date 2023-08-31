名家論壇》盧燕俐／該買0056ETF　還是0056連結基金？

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1.在乎進出時點與價格的人，毫無懸念，請直接買0056ETF：
許多存股族偏好單筆加碼，通常會設定加碼價位，買連結基金較無法滿足這個需求。但反過來看，有些上班族或退休族，就是不想天天看盤，才想買0056，也無法精準掌握進出時點，對價位並不執著，那麼，布局0056連結基金就很適合。
2.在意交易成本的人，也請直接買0056ETF：
0056的總費用率，包括經理費、保管費和稅金等等，根據公告，去年是0.86％，在台股所有ETF中並不算特別便宜，雖還有手續費0.1425％(目前普遍多有折扣)，與售出時要付0.1％的交易稅，但這都是一次性費用。
對照下，0056連結基金成本較高，除了申購手續費0.5％到1％之外(各平台不同，也常有手續費優惠活動)，也有約0.3％經理費，及基金資產淨值的0.01％到0.02％的保管費，且每年都要支付保管費，對金額大筆且偏好長期投資的人，就不見得那麼划算。
3.0056連結基金特別適合高稅率族群：
我認為，0056連結基金最大優勢在於，共有累積型與配息型兩種可選擇，如果選的是累積型，就是不領息，等於直接把息滾入投資市場，享受複利效果；也因為不領息，對大額投資人來說，就不必再扣2.11％的健保補充保費，並併入個人總所得課稅。
不過，讀到這，可能有讀者會說，「買0056的人絕多數就是為了穩定配息啊，為什麼不要領息呢？」只能說基金公司提供多一種選擇，就是讓大家多一些便利。
4.回溯績效其實差異並不大：
0056是2007年12月13日就成立，0056連結基金則是2019年6月10日才上市，可能因為時間不夠長，回溯績效，三者差異並不大。以0056連結基金累積型來說，自成立以來獲利78.9％，配息型則是78.7％，同期0056ETF則為81.4％，顯示0056ETF略為小勝。
會不會日後隨著時間拉長，三者之間的績效差異更為明顯，還有待驗證。而對習慣只買基金、不買股票的族群來說，有連結基金這項新工具，至少不用為了買ETF再開一個證券戶頭，有利於基金整體的配置與資金運用。
另外要提醒的是，由於今年AI概念股大飆漲，使得0056「存股變飆股」，未來數年要再複製類似走勢並不容易，但0056歷年配息穩定，且填息紀錄佳，適合存股族長期持有。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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