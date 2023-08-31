蘇拉颱風前腳剛走！海葵颱風明恐「接力發海警」 週末最靠近台灣
蘇拉颱風（Saola）今（31）日清晨已進入台灣海峽南部，未來將慢慢遠離台灣，不過天氣風險公司分析師吳聖宇提醒，目前位於台灣東方海面的海葵颱風（Haikui）需要特別注意，如果海葵颱風路徑較為接近北部、東北部海面的話，不能排除明（1）日又再度發布海上颱風警報的可能性，預計海葵會在週末最靠近台灣。
記者張志浩/綜合報導
吳聖宇指出，蘇拉颱風今天會繼續在台灣海峽南部向偏西方向移動，但是外圍環流仍將為台灣東半部的宜花東及南部的南高屏帶來降雨，尤其台東以及恆春半島一帶仍可能有較大雨勢發生機會。北部的大台北以及桃園等地也會有一陣一陣的短暫陣雨，新竹以南到嘉義以北的中部地區持續位於背風面，受颱風外圍環流的影響較小，需注意午後雷雨。
明日蘇拉颱風進一步遠離，颱風警報也解除，但是目前位於台灣東方海面的海葵颱風將逐漸往琉球群島到台灣東北方海面接近，明天晚間因為海葵颱風外圍環流就可能為北部、東北部帶來降雨，同時這也關係如果海葵颱風路徑較為接近北部、東北部海面的話，不能排除明天又再度發布海上颱風警報的可能性。
氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則表示，海葵颱風偏西行進，主要是太平洋高壓增強導致，讓其暴風圈有接近北部海域的機率，台灣天氣受影響的時間點主要落在週六（9月2日），２日受海葵颱風外圍環流影響，新竹以北都有局部短暫雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。
吳聖宇補充，低壓帶的環境恐怕還要一直延續到下週，不穩定的天氣仍要在維持一段時間。關於海葵颱風今明兩天最新的變化情況，提醒民眾務必要多加留意，尤其打算安排週末假期活動的人更要小心，山區、海邊以及危險區域最好都能避免前往以策安全。