郭台銘民調跌破10% 吳子嘉示警「不處理這件事就不要玩了！」
鴻海創辦人郭台銘宣布角逐總統後，引發泛藍分裂危機，據《美麗島電子報》最新總統大選民調，民進黨總統參選人賴清德支持度36%、民眾黨總統參選人柯文哲19.1%居次、國民黨總統參選人侯友宜18.3%、郭台銘9.7%墊底。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，自郭台銘宣布參選後，民調持續下滑，若不處理政治攻防，「就不要玩了！」
政治中心／綜合報導
針對大選情勢，《美麗島電子報》每天都會進行滾動式民調，而在郭台銘宣布參選後，支持度卻是「每天掉」。吳子嘉在《關鍵時刻》節目中指出，該份民調是上星期五、28日、29日共3天收集1200份所得出的結果，郭台銘比29日又掉了1個百分點，從郭台銘宣布參選後民調下滑的情勢看來，郭台銘在政治上是一個菜鳥，「那麼多事情、議題發生，郭台銘、郭辦是否針對議題做反應？」
吳子嘉提到，媒體人李豔秋罵郭台銘沒有誠信，郭台銘沒有反應，也沒有道歉，「從周一宣布參選後一直挨打，完全沒有回應」，導致民調跌破10%。他提醒，若這樣情況沒有改變，「政治的攻防你沒有能力處理、沒有辦法設定議題、沒有辦法危機處理，你這個政治就不要玩了」。
吳子嘉指出，郭台銘支持度從雙北開始掉，原因是很多知識分子、經濟選民拋棄郭台銘，每天各家媒體、電視台都在嘲笑郭台銘，「郭台銘已變成被嘲笑、辱罵的對象」，大家都用顯微鏡在看郭台銘的一言一行，更嚴重的是，郭台銘的團隊非常菜，沒有能力處理要選總統的大局，「完全沒有政治能力」。