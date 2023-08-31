中秋節腳步近　天仁茗茶推「茗月」茶禮搶市

中秋節腳步將近，烘焙業紛紛推出月餅禮盒搶商機外，以茶為本的天仁茗茶也不缺席，推出「茗月」茶禮，內有二款廣式茶月餅及天仁913茶王。茶月餅分別以鐵觀音及東方美人茶入餅，讓一口月餅，就是一口好茶，是茶品與糕餅結合，透過溫暖的茶湯味，傳達佳節祝福暖意。
記者金武鳯/台中報導
茶在現代人生活中，不可或缺。茶不僅可以喝 ，也可以入菜 或入餅。天仁茗茶迎接中秋推出的「茗月」禮盒，就是端出以茶入餅的二款廣式茶月餅，其一是「鐵觀音可可杏仁」，以鐵觀音茶香的獨特韻味結合可可餡，加入杏仁角增添堅果香與口感，一口咬下雙重享受。另「紅茶東方美人桑葚」，則是首次採用雙茶入餡搭配桑葚果肉，尾韻茶香與果香巧妙結合，清香酸甜不膩口。
好餅當然要配好茶，「茗月」禮盒中的天仁913茶王，是烏龍茶結合花旗參，吃茶月餅配好茶，享受茶之甘醇又解膩，最對味了。至於「茗月」的包裝設計，很有東方風，月兔嬉戲在花團錦簇中，洋溢節慶歡樂。
相較於「茗月」的東方感，另一款茶月餅禮盒「喫茶趣」，內有酥皮的「鐵觀音金桔綠豆椪」，酸甜滋味的金桔醬，鑲嵌在帶有鐵觀音香氣的綠豆椪中，甜而不膩，令人口齒留香。另「紅茶香菇素肉燥」，內餡以植物肉取代傳統滷肉，搭配濃郁甘醇的紅茶茶香，創新配方，美味又健康。外裝設計是西方藝術的呈現，可一窺人文、藝術、創意的融合。早鳥可享85折特價優惠。