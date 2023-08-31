AI熄火！台股早盤跌逾70點　DRAM與軍工股接棒、高端飆漲停

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明晟（MSCI）指數公司第3季調整台股權重「雙降一維持」，將於9月1日開盤生效，市場擔心外資會賣出台股？為此，證交所發布新聞稿強調「不代表台股資金流向」。不過，台北股市今日開低，早盤一度跌逾70點，下殺到16646點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤紅翻黑，跌2元，來到553元。同樣為晶圓代工的聯電跌0.4%，世界先進小跌、力積電漲逾1%。
其他重要電子股，如聯發科逆勢漲0.5%，來到713元。大立光小跌，宏碁、華碩跌1%，南亞科與群創小漲，友達與旺宏漲逾1%，國巨較大盤強勢漲0.7%。調研機構TrendForce指出，歷經2023年低基期，預估明年DRAM、NAND Flash需求位元將年增13%及16%，今日華邦電、南亞科、晶豪科漲1到2%，威剛、品安與群聯漲4到5%，十銓漲6%。
另外，長榮航太被納入MSCI全球小型指數成分股新增個股，早盤漲5%，也帶動其他國防軍工股，寶一、和成、千附精密漲3%，隆德造船、亞航、精剛、雷虎漲1%多。
輝達週三股價再創歷史新高，漲近1%，來到492.64美元，但路透社報導，輝達在本週的一份監管文件中表示，美國將輝達的AI晶片出口限制，擴大到中國以外的其他地區，包括部份的中東國家。由於緯穎日前指出接到中東訂單，因此早盤呈現弱勢一度跌停，後來打開跌7%多，緯創早盤也跌4%多、英業達跌逾1%，廣達與技嘉跌1到2%多。
高端疫苗宣布，將COVID-19疫苗技術授權給世界衛生組織（WHO）旗下的計畫單位C-TAP、及聯合國公衛組織單位MPP，成為全球首家參與WHO C-TAP及聯合國MPP計畫之疫苗製造商，如果未來如再授權予第三方，再收取合理且可負擔之授權金，今股價亮燈漲停，來到76.3元。