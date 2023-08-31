中秋想赴日賞櫻！日圓換匯何時再見「0.21」甜甜價　專家點出關鍵

AI熄火！台股早盤跌逾70點　DRAM與軍工股接棒、高端飆漲停

▲美股四大指數昨（30）日皆收高，台北股市今（31）日開盤後弱勢走跌，早盤一度跌逾70點，下殺到16646點。權值王台積電早盤紅翻黑，其他AI概念股因為受到輝達「遭美限制出貨中東」利空影響，緯穎一度跌停。（圖／NOWnews資料照片）
▲美股四大指數昨（30）日皆收高，台北股市今（31）日開盤後弱勢走跌，早盤一度跌逾70點，下殺到16646點。權值王台積電早盤紅翻黑，其他AI概念股因為受到輝達「遭美限制出貨中東」利空影響，緯穎一度跌停。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

美股四大指數昨（30）日皆收高，台北股市今（31）日開盤後弱勢走跌，早盤一度跌逾70點，下殺到16646點。權值王台積電早盤紅翻黑，跌2元，來到553元。其他AI概念股因為受到輝達「遭美限制出貨中東」利空影響，緯穎一度跌停，後來打開，英業達、廣達與技嘉也跌1到2%多。AI熄火，由DRAM、國防軍工股接棒。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美股道瓊指數30日上漲37.57點，或0.11%，收34890.24點；那斯達克指數上漲75.55點，或0.54%，收14019.31點；標普500指數上漲17.24點，或0.38%，收4514.87點；費城半導體指數上漲14.35點，或0.40%，收3643.92點。

明晟（MSCI）指數公司第3季調整台股權重「雙降一維持」，將於9月1日開盤生效，市場擔心外資會賣出台股？為此，證交所發布新聞稿強調「不代表台股資金流向」。不過，台北股市今日開低，早盤一度跌逾70點，下殺到16646點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤紅翻黑，跌2元，來到553元。同樣為晶圓代工的聯電跌0.4%，世界先進小跌、力積電漲逾1%。

其他重要電子股，如聯發科逆勢漲0.5%，來到713元。大立光小跌，宏碁、華碩跌1%，南亞科與群創小漲，友達與旺宏漲逾1%，國巨較大盤強勢漲0.7%。調研機構TrendForce指出，歷經2023年低基期，預估明年DRAM、NAND Flash需求位元將年增13%及16%，今日華邦電、南亞科、晶豪科漲1到2%，威剛、品安與群聯漲4到5%，十銓漲6%。

另外，長榮航太被納入MSCI全球小型指數成分股新增個股，早盤漲5%，也帶動其他國防軍工股，寶一、和成、千附精密漲3%，隆德造船、亞航、精剛、雷虎漲1%多。

輝達週三股價再創歷史新高，漲近1%，來到492.64美元，但路透社報導，輝達在本週的一份監管​​文件中表示，美國將輝達的AI晶片出口限制，擴大到中國以外的其他地區，包括部份的中東國家。由於緯穎日前指出接到中東訂單，因此早盤呈現弱勢一度跌停，後來打開跌7%多，緯創早盤也跌4%多、英業達跌逾1%，廣達與技嘉跌1到2%多。

高端疫苗宣布，將COVID-19疫苗技術授權給世界衛生組織（WHO）旗下的計畫單位C-TAP、及聯合國公衛組織單位MPP，成為全球首家參與WHO C-TAP及聯合國MPP計畫之疫苗製造商，如果未來如再授權予第三方，再收取合理且可負擔之授權金，今股價亮燈漲停，來到76.3元。


賴品妤父親賴勁麟閃辭！董事廖福生接棒雲豹能源新董座

OpenAI受益AI錢途光明！外媒：未來一年可望創造逾10億美元年營收

創薪時代／「群眾募資」成創業新機會　嘖嘖創辦人揭年輕人優勢

再生能源併網恐使電網不穩！台電2招避免棄電

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問