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成第6個跨境支付成員國！越南加入數位錢包行列　東南亞經濟共融

▲越南即日起正式加入「區域支付連結」，未來國民去其他東南亞會員國，可直接掃碼並用本地貨幣支付。（圖／ASEAN東協官網）
▲越南即日起正式加入「區域支付連結」，未來國民去其他東南亞會員國，可直接掃碼並用本地貨幣支付。（圖／ASEAN東協官網）

國際中心賴正琳／綜合報導

隨著疫情穩定，各國都積極發展經濟。為了加深旅遊業發展和金融合作，越南國家銀行（SBV）與新加坡、菲律賓、印尼、泰國、馬來西亞央行日前發表聯合聲明，宣布越南即日起正式加入「區域支付連結」（Regional Payment Connectivity，簡稱RPC）合作專案，進一步推動該區域的跨境支付網路，使東南亞國家協會（ASEAN）更接近經濟融合的目標。

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《CNBC》報導，這套系統讓會員國民眾到彼此國家時，只要掃一個QR code就能用當地貨幣支付貨物和服務。透過連結QR code支付系統，資金可從一個數位錢包轉至另個數位錢包。這些數位錢包實際上可如同銀行帳戶操作，但也可以是連結到一個正式金融機構的帳戶。例如馬來西亞人到新加坡觀光，消費時可用這套支付系統以馬幣付款，方式是動用他們的馬來西亞數位錢包當中的馬幣。又或是在新加坡工作的泰國人，可將薪資存入新元數位錢包，再將資金轉給泰國收款人的泰銖錢包。

印尼首都雅加達近期舉行「第十屆東協財長與央行行長會議」，而越南國家銀行也在5國央行代表見證下，簽署合作備忘錄（MOU），正式成為第6個跨境支付成員國。相關合作將促進東協區域在新冠疫情後的經濟活動，包括旅遊業和其他服務領域，中小企業也將因此受惠。

在東協會議上，東南亞各國領袖重申其對此系統所做承諾，保證把這套系統擴大至連結東協全部10個成員國的藍圖實現。目前國際上還沒有類似東協的跨境系統，亞洲開發銀行的經濟研究與發展影響部顧問山寺智表示，東協各國央行致力推動的跨境系統是創新和與眾不同。這個計畫目的是支援和促進區內跨境貿易結算、投資、匯款，以及其他經濟活動，實現在東南亞建立一個具包容性金融生態系統的目標。

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