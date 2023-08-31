李玟遭《好聲音》導演欺辱！勾孫菲菲不堪回憶 拍戲被痛毆、吐痰
大陸女星孫菲菲演過《宮鎖珠簾》、《美人心計》等戲劇，29日她在微博上發文表示，因看到李玟生前遭《中國好聲音》導演欺辱，讓她陷入當年被劇組霸凌的回憶，直呼「是該把這些無良的從業者，趕出娛樂圈的時候了！」
記者薛羽彤/綜合報導
孫菲菲憶起2010年拍攝《血色戀情》時，竟被劇組工作人員施暴，當時她報警上新聞，最後警方卻不了了之，導致她被說是在炒作。如今，藉著李玟的事件，她重述當年的情況，當時她被導演張漢杰的姪子楊兆華及製片人姚遠，吐痰到臉上，接著又被打了數拳，甚至狠踹她的肚子，助理想拿出手機報警，手機也被搶走並摔爛，三個施暴者還坐在助理身上。
事件曝光後，警方立案卻沒有調查，當時孫菲菲決定自己查，首先必須尋找證人，沒想到聯繫目擊證人後，每個都說「我不知道」，隨後她才得知，製片人打電話威脅每個人。之後，好不容易找到楊兆華長談3小時候，有意要說出幕後使者，「就在我上了個洗手間回來他就不說了？！這中間發生了什麼？」
孫菲菲案件被認定為個人衝突，但她被打是事實，結果劇組卻到處放話稱「孫耍大牌、不講理，打人是因為忍不住」。孫菲菲控訴執法單位處理過程「有問題」，而策畫一切並出手傷人的張漢杰與姚遠，如今依然逍遙法外，讓她感嘆：「有時候並不是壞人多麽可怕，而是職能部門不作為才會讓罪惡瘋長。」
當時在現場的助理也留言，提到當下真的很害怕，「三個大老爺們摁著我，把我手機搶走，當時我們就報警了，警察就沒有出警，後來楊被抓承認錯誤，當時就給菲姐跪下了，菲姐還讓我出去給他買水，本來他要說是誰指使，結果我們去廁所的功夫他就改變了，我只能說這中間肯定警察跟他說了什麽。」