危險動作！夫妻口角妻跳車　警依法舉發

高雄市左營區翠華路砸道口附近發生1起夫妻口角後，妻子汪女因情緒激動竟突然開啟車門跳車而跌落地面。其夫郭男見狀趕忙將其扶上車，並送往醫院救治。警方獲報後除依家庭暴力防治法逕行通報外，對汪女跳車行為部分，因已違反道路交通管理處罰條例第81條「在車輛行駛中攀登、跳車或攀附隨行者，處新臺幣五百元罰鍰」之規定。
記者郭凱杰／高雄報導
左營分局左營派出所於112年8月30日9時45分許，獲報在左營區翠華交流道口有女子從自小客車副駕駛座跳車跌落，立即派遣副所長林文明、警員陳仕偉前往現場查處。員警到場後，並未發現所報車輛，經主動聯繫車主，得知該車當時係其父(69年次郭男)所駕駛並搭載其母(80年次汪女)，未料2人因感情因素在車上爭吵，汪女一時情緒激動，竟突然開啟車門跳車而跌落地面。
郭男見狀也趕快將其妻扶上車，並送往醫院救治。所幸當時後方來車車速不快幸未釀禍。其後員警也趕至醫院急診室了解，確認跳車原因為夫妻口角，汪女情緒一時失控所致，並無遭強暴脅迫情事。
汪女則雙腳挫傷、生命跡象及情緒已穩定，惟警方仍依家庭暴力防治法逕行通報。至汪女跳車行為部分，因已違反道路交通管理處罰條例第81條「在車輛行駛中攀登、跳車或攀附隨行者，處新臺幣五百元罰鍰」之規定，員警依法舉發。
左營分局呼籲，民眾切勿因一時衝動行事，如果車輛行駛中突然開門而導致交通事故，造成人車傷亡，除遭警方開立罰單外，還得負擔上民、刑事責任，得不償失。