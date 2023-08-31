換匯要見0.21元真不易！日圓早盤回升至145價位、新台幣卻升翻貶
美元指數續跌快破103，亞洲主要貨幣兌美元盤整偏升，日圓回升到145字頭，新台幣兌美元今（31）日早盤也開升，只是在台股無力之下，新台幣隨後也翻貶，並貶破了31.9元，一度來到31.913元，貶值5.7分。也因為日圓升、新台幣貶，日圓換匯價未有太大變化，台灣銀行目前日圓現鈔賣出價來到0.2222元。
記者顏真真／台北報導
美國下調第2季經濟成長率，加上就業人數增幅低於預期，各項數據進一步降低了美國聯準會(Fed)可能將在11月升息的預期，進而影響美元指數進一步下跌，目前來到103.03附近。
不過，美國聯準會視為通脹指標的美國第2季個人消費支出（PCE）物價指數年增率略下修，來到2.5%，市場原預期2.6%。 扣除食品與能源後核心PCE年增率也放緩至3.7%，但仍高於聯儲局設定2%通脹目標。
在美元指數進一步走弱下，亞洲主要貨幣兌美元今日早盤呈現盤整偏升格局，其中日圓再回升到145價位，目前來到145.84兌1美元價位，韓元兌美元在1321.75附近盤整，人民幣中間價小幅上修至7.1811兌1美元，離岸人民幣兌美元也升值來到7.2885附近。
至於新台幣兌美元今日早盤也開升，以31.821元、小升3.5分開出，不過，由於台股無力開低走低，新台幣後來也止升回貶，並進一步貶破31.9元，目前最低價來到下探31.913元，貶值5.7分。