台灣強運閃過蘇拉！海葵雨彈週末掃新竹以北 3颱風動態一次看
蘇拉颱風（Saola）在歷經路徑不斷往南修正後，最終暴風圈僅接觸恆春半島，今（31）日將逐漸遠離，不過蘇拉後方還有海葵颱風（Haikui）將影響台灣天氣，中央氣象局指出，由於過去幾小時海葵路徑有往西偏移的情況，預計在明（1）日白天會發布海上警報，至於最遙遠的「鴻雁颱風」，對台灣無直接影響。
記者張志浩/綜合報導
氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，由於，太平洋高壓增強快速，在明日至週六（9月2日）也還有增強空間，因此海葵颱風受到壓迫，路徑就更靠近台灣，目前看來，發布海警的機率不低，請週末兩天海葵最靠近時，外圍雲系將會替新竹以北帶來較明顯的雨勢。
針對海葵颱風的發展，賈新興提及，其強度最高可能只會達中颱，雖然位處的地點海溫還算適合發展，但環境垂直風切有點過強，限制海葵颱風的強度，明後兩天太平洋高壓的勢力相當重要，若持續往西，則海葵對台灣威脅較大，往東退則影響較小。
蘇拉颱風部分，氣象局表示，今日清晨已進入台灣海峽南部，未來將慢慢遠離台灣，但外圍環流仍將為宜花東及南部的南高屏帶來降雨，尤其台東以及恆春半島一帶仍可能有較大雨勢發生機會。北部的大台北以及桃園等地也會有一陣一陣的短暫陣雨。鴻雁颱風則是會持續朝西北向日本東南外海移動，對台無影響。